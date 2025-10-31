Buenos días en los mercados: informe de preapertura

31 oct (Reuters) -

Caixabank reduce su beneficio neto un 8% en el tercer trimestre y anuncia una recompra de 500 millones de euros (Reuters)

Unicaja aumenta un 5% su beneficio neto en el tercer trimestre (Reuters)

Puig factura 1300 millones de euros netos en el tercer trimestre (Reuters)

Meliá Hotels aumenta un 2% su beneficio tras las fuertes ventas de verano en los complejos turísticos españoles (Reuters)

Pharma Mar obtiene un beneficio neto de 15,3 millones de euros a nueve meses (Reuters)

Telefónica entra en la puja por Ayesa y ofrece 500 millones por la filial de tecnología (El Confidencial)

Telefónica cierra la venta de su unidad en Ecuador por 329 millones de euros (Reuters)

La filial británica de Telefónica negocia la compra de la compañía de fibra Netomnia por 2300 millones (Cinco Días)

Santander afirma que el BCE mantiene sin cambios el requisito del Pilar 2 del 1,74% a nivel consolidado (Reuters)

La CNMC autoriza la compra de Ercros por parte de Bondalti (Reuters)

Los propietarios de Celsa aportan 800 millones a la compañía para refinanciar la deuda (Cinco Días)

Prosegur obtiene un beneficio neto de 82 millones de euros a nueve meses (Reuters)

Libertas 7 registra un beneficio neto de 1,9 millones de euros a nueve meses (Reuters)

Insur obtiene un beneficio neto de 15,6 millones de euros a nueve meses (Reuters)

El CEO mundial de Fnac sale de compras: "Queremos hacer adquisiciones en España" (El Economista)

El Cádiz hace historia al debutar en el Nasdaq en busca de 123 millones de euros (Expansión)

El negocio en la nube de Amazon supera las estimaciones de crecimiento (Reuters)

Apple prevé ventas del iPhone en el trimestre navideño superiores a las estimaciones de Wall Street (Reuters)

Estados Unidos ha cancelado la cumbre prevista en Budapest entre el presidente Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, tras la firme postura de Rusia en sus duras exigencias con respecto a Ucrania, según informó el viernes el Financial Times (Reuters)

La actividad industrial de China se contrajo por séptimo mes consecutivo en octubre, arrastrada por una caída en los nuevos pedidos de exportación, después de que el impulso generado por meses de anticipación para contrarrestar las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, finalmente se desvaneciera (Reuters)

Rusia ha atacado Ucrania en los últimos meses con un misil de crucero cuyo desarrollo secreto llevó a Donald Trump a abandonar un pacto de control de armas nucleares con Moscú durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos, según ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania (Reuters)

Caixabank publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado.

Unicaja publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. Acerinox publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. Mapfre publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. Prosegur publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. DESA - Dividendo de 0,2810 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES El Banco de Italia, el Banco de Inglaterra y el Banco de Francia organizan conjuntamente la 11ª edición de su Taller Internacional de Macroeconomía. Prasanna Gai, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, interviene en un panel sobre política en la Reunión Anual de Política Macroeconómica de Melbourne. (0230 GMT) La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, pronuncia el discurso de apertura de la conferencia "El cambiante panorama de la financiación bancaria", organizada por los Bancos de la Reserva Federal de Dallas, Atlanta y Cleveland. (1330 GMT) Economistas del Banco de Inglaterra celebran una sesión informativa oficial sobre los cambios en las comunicaciones y los análisis en respuesta a las propuestas de Bernanke de 2024. (1430 GMT) El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, y la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, participan en un debate previo a la conferencia "El cambiante panorama de la financiación bancaria", organizada por los Bancos de la Reserva Federal de Dallas, Atlanta y Cleveland. (1600 GMT) OTROS EVENTOS El ministro de Energía y Recursos Naturales de Canadá, Tim Hodgson, y la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julie Dabrusin, reciben a sus socios del G-7 para debatir la aplicación de los compromisos pertinentes que los líderes del G-7 asumieron en la Cumbre de Kananaskis de junio. (Último día) Corea del Sur acoge la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2025. (Hasta el 1 de noviembre) El presidente de China, Xi Jinping, asiste a la cumbre de la APEC en Gyeongju, Corea del Sur. (Hasta el 1 de noviembre) La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, visita Corea del Sur durante tres días para asistir a la Cumbre del APEC en Gyeongju. (Hasta el 1 de noviembre) El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, visita Uzbekistán. (Último día) DATOS MACROECONÓMICOS*

Loc Country/ RIC Indicator Perio Reuters Prior

al Region Name d Poll

Time

08: Germany DEIMP=E Import Prices Sep -0.2% -0.5%

00 CI MM

08: Germany DEIMPY= Import Prices Sep -1.4% -1.5%

00 ECI YY

08: Germany DERSL=E Retail Sales Sep 0.2% -0.2%

00 CI MM Real

08: Germany DERSLY= Retail Sales Sep 1.9% 1.8%

00 ECI YY Real

08: United GBNWHP= Nationwide Oct 0.0% 0.5%

00 Kingdom ECI house price

mm

08: United GBNHP=E Nationwide Oct 2.3% 2.2%

00 Kingdom CI house price

yy

08: France FRCPIP= CPI (EU Norm) Oct 1.0% 1.1%

45 ECI Prelim YY

08: France FRHICF= CPI (EU Norm) Oct 0.1% -1.1%

45 ECI Prelim MM

08: France FRCPFY= CPI Prelim YY Oct 1.0% 1.2%

45 ECI NSA

08: France FRCPFM= CPI Prelim MM Oct 0.1% -1.0%

45 ECI NSA

08: France FRPPI=E Producer Sep -0.2%

45 CI Prices MM

08: France FRPPIY= Producer Sep 0.1%

45 ECI Prices YY

09: Spain ESITA=E Int'l Tourist Sep 17.372

00 CI Arrival .603k

10: Spain ESCURA= Current Aug 6.27B

00 ECI Account

Balance

11: Euro EUHICF= HICP Flash YY Oct 2.1% 2.2%

00 Zone ECI

11: Euro EUHIXF= HICP-X F&E Oct 2.3% 2.4%

00 Zone ECI Flash YY

11: Euro EUCPXA= HICP-X Oct 2.3% 2.4%

00 Zone ECI F,E,A&T Flash

YY

11: Euro EUHCFM= HICP-X F, E, Oct 0.10%

00 Zone ECI A, T Flash MM

14: United USCPMI= Chicago PMI Oct 42.3 40.6

45 States ECI

*NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. *Mercados financieros*

* Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 10 puntos, hasta los 5696; los del FTSE perdían 25 puntos, hasta los 9763, y los del DAX alemán caían 26 puntos, hasta los 24.193, a las 0530 GMT. * Las bolsas asiáticas se encaminan hacia su séptimo mes consecutivo de ganancias este viernes después de que los resultados optimistas de Amazon y Apple impulsaran los futuros de Wall Street y el dólar se mantuviera cerca de máximos de tres meses ante la incertidumbre sobre nuevas bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal. * Los precios del petróleo bajaban el viernes, camino de su tercera caída mensual consecutiva, mientras que la fortaleza del dólar y los débiles datos de China limitaban las ganancias, en un momento en que el aumento de la oferta de los principales productores mundiales compensaba el impacto de las sanciones occidentales sobre las exportaciones rusas.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)