Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

( )

31 dic (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Indra reorganiza la gestión de Indra Space, Hispasat e Hisdesat (Reuters)

* Amper vende una participación del 25% en Elinsa a COFIDES por 41,2 millones de euros (Reuters)

* La CNMC pondrá en marcha su escudo antiapagones en enero (El Economista)

* Inditex se lanza a la venta de electrodomésticos en Lefties (El Economista)

* Insur aprueba un dividendo a cuenta de 0,35 euros por acción (Reuters)

* Escribano y Rheinmetall presentan a Defensa una alternativa a la tecnología israelí para el lanzacohetes SILAM (Cinco Días)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el martes que Kiev estaba discutiendo con Washington la posible presencia de tropas estadounidenses en Ucrania como parte de las garantías de seguridad, y también planteó lo que calificó de ataque falso contra la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin (Reuters)

* Taiwán permaneció en alerta máxima el miércoles después de que China realizara maniobras militares a gran escala alrededor de la isla el día anterior, manteniendo en funcionamiento su centro de respuesta marítima de emergencia mientras supervisaba las maniobras navales chinas, según informó la guardia costera (Reuters)

* La actividad industrial de China creció inesperadamente en diciembre, rompiendo una racha récord de ocho meses consecutivos de descenso, impulsada por un aumento de los pedidos previos a las vacaciones, mientras las autoridades tratan de estimular el sector manufacturero de la economía de 19 billones de dólares sin agravar la deflación (Reuters)

* La retirada de las fuerzas emiratíes de Yemen tras un ataque aéreo saudí puede ayudar a calmar la situación entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, pero el incidente ha dejado al descubierto la desconfianza que hay entre estas dos potencias petroleras del golfo Pérsico, que guardan diferencias desde hace mucho tiempo (Reuters)

*AGENDA*

MERCADOS

* Media sesión en varios mercados por Nochevieja, entre ellos en España, Francia (Euronext) y Reino Unido.

* Cierre del mercado en Alemania.

BANCOS CENTRALES

* El Comité Federal de Mercado Abierto publica las actas de su reunión del 9-10 de diciembre de 2025 (1900 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 27 dic: Previsto 220.000; Anterior 214.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 27 dic: Anterior 216.750.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 20 dic: Anterior 1.923.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 22 dic: Previsto -2.300.000; Anterior 405.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 22 dic: Previsto 1.550.000; Anterior 2.862.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 22 dic: Previsto 1.750.000; Anterior 202.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 22 dic: Previsto -0,6; Anterior -0,2. 1800 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 22 dic: Anterior -166.000.000.000.

* 1800 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 22 dic: Anterior -166.000.000.000.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 46 puntos, un 0,8%, los del índice alemán DAX subían 210 puntos, un 0,86% y los del británico FTSE 100 bajaban 27,5 puntos, un 0,28% a las 0600 GMT.

* Las bolsas asiáticas se mantenían estables en el último día de negociación de un año en el que los inversores han dejado de lado gran parte de la incertidumbre relacionada con los aranceles y han apostado por las acciones de chips de inteligencia artificial, mientras que el pésimo año del dólar ha dejado al euro y a la libra esterlina en una posición sólida.

* Los precios del petróleo apenas variaban el miércoles, pero se prevé que hayan caído más de un 15% en 2025, después de que la oferta superara a la demanda en un año marcado por guerras, aranceles más elevados y la producción de la OPEP+, así como sanciones a Rusia, Irán y Venezuela.

