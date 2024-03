Filadelfia--(business wire)--mar. 7, 2024--

BUILD.org, líder nacional de la industria en educación empresarial para jóvenes desde hace 25 años, se ha asociado con Comcast NBCUniversal para anunciar el lanzamiento del juego de simulación "BUILD's FamBiz CEO Simulation Game". Diseñado para estudiantes de 7.º a 12.º grado, este juego de simulación empresarial innovador, gratuito y dirigido por educadores fomenta el compromiso en el aula al tiempo que introduce a los jóvenes en las habilidades y mentalidades fundamentales que necesitan para liderar en la escuela y en la vida. Al codiseñar FamBiz con profesores y alumnos, BUILD procura apoyar a los educadores con ofertas dinámicas que impulsen el compromiso y el aprendizaje de los estudiantes.

BUILD.org and Comcast NBCUniversal Announce “FamBiz,” a Groundbreaking Entrepreneurship Simulation Game Created to Empower Educators and Students (Photo: Business Wire)

"Liberar el potencial de la educación consiste en aprovechar el poder de la gamificación para despertar el compromiso y fomentar un aprendizaje más profundo", explica el director Amen Rahh, director ejecutivo de Knowlej. "El nuevo juego de simulación de CEO empresarial de BUILD, FamBiz, permite a los educadores integrar el aprendizaje socioemocional en sus aulas. Es exactamente el tipo de experiencia dinámica y centrada en los jóvenes que necesitamos en las escuelas para impulsar el compromiso y dar vida al aprendizaje".

FamBiz rompe con la tradición del aprendizaje en el aula, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de asumir el papel de un CEO y enfrentarse al reto de revitalizar una empresa familiar en dificultades y la comunidad a la que atiende. A través de esta experiencia educativa única e inmersiva, los estudiantes deben enfrentarse al delicado equilibrio entre el impacto en la comunidad, el trabajo en equipo eficaz y el bienestar personal, al tiempo que intentan obtener beneficios.

Al combinar la narración dinámica, la toma de decisiones y la diversión de los juegos con el aprendizaje experimental, FamBiz anima a los estudiantes a desarrollar habilidades críticas y, al mismo tiempo, fomenta la pasión por el pensamiento empresarial. Esta iniciativa subraya el compromiso compartido de BUILD y Comcast de lograr la equidad digital como herramienta para ayudarnos a hacer crecer la próxima generación de líderes emprendedores y agentes de cambio.

"Estamos encantados de presentar FamBiz, un juego de simulación que convierte el espíritu empresarial en una aventura. Además de encender el entusiasmo de los estudiantes, despierta la motivación para liderar, innovar y triunfar en la escuela y en la vida. Al asociarnos con el Project UP de Comcast, nos aseguramos de que todos los jóvenes de Estados Unidos puedan desarrollar competencias digitales y encontrar vías de movilidad económica", declaró Thais Rezende, presidenta y directora ejecutiva interina de BUILD.org.

La subvención de Comcast para ayudar a BUILD a crear FamBiz forma parte del Project UP, la iniciativa de mil millones de dólares de la empresa para conectar a las personas a Internet y avanzar en la equidad digital y la movilidad económica a través de programas y asociaciones comunitarias que abren las puertas a la próxima generación de innovadores, emprendedores, narradores y creadores de Comcast, NBCUniversal y Sky.

"Estamos muy contentos de ser socios de financiación de BUILD en el diseño y la entrega de FamBiz, una solución de aprendizaje innovadora que enseñará a los estudiantes importantes habilidades empresariales y para la vida", señaló Gwyneth Gaul,vicepresidenta de Asociaciones Estratégicas y Filantropía de Comcast NBCUniversal. "La gamificación del aprendizaje sigue siendo esencial para el desarrollo, el compromiso y la retención de los estudiantes. Al hacer que los planes de estudios sean digitales, divertidos y accesibles, BUILD se encuentra con los estudiantes allí donde están".

Características y ventajas de FamBiz:

Los profesores disponen de un completo conjunto de herramientas, que incluye planes de clase, guías de debate y herramientas de evaluación, para integrar FamBiz en los planes de estudio existentes. El juego de simulación, accesible a través de una plataforma en línea, solo requiere una computadora con acceso a Internet, lo que facilita su adopción tanto por los educadores como por los estudiantes.

BUILD.org y DonorsChoose también han lanzado conjuntamente un programa de incentivos para FamBiz con el apoyo financiero de Comcast. Los 1000 primeros educadores que cumplan todos los requisitos de FamBiz recibirán una tarjeta regalo de 300 dólares de DonorsChoose para financiar un proyecto en su aula u organización. Hasta la fecha, más de 1000 educadores de más de 700 escuelas y organizaciones comunitarias de 500 ciudades se han inscrito en FamBiz. Se han creado más de 14 000 cuentas FamBiz de estudiantes, y 7000 de ellos ya han completado el juego y obtenido insignias.

Los educadores pueden acceder a FamBiz visitando https://build.org/fambiz/ y creando una cuenta. El juego de simulación de CEO se puede utilizar de forma flexible, desde una sesión de una hora hasta una experiencia de una semana.

FamBiz también se presentará en la feria SXSW EDU, del 4 al 7 de marzo de 2024.

Testimonios:

"FamBiz cambia las reglas del juego en la educación. Mis alumnos no se limitan a aprender conceptos empresariales, sino que los aplican activamente en una simulación del mundo real". (Profesor)

"Nunca pensé que aprender sobre el espíritu empresarial pudiera ser tan divertido. FamBiz convirtió el aula en una empresa real, y yo pude ser el director ejecutivo". (Estudiante)

Para obtener más información o iniciar el viaje con FamBiz, póngase en contacto en: partnerships@build.org.

build es una organización nacional sin fines de lucro cuya misión es utilizar el espíritu empresarial para encender el poder de los jóvenes de comunidades con bajos recursos para construir el éxito profesional, la mentalidad empresarial y la oportunidad. build utiliza la educación empresarial para elevar a los jóvenes e impulsarlos hacia el éxito académico y profesional, al tiempo que los capacita para convertirse en los directores ejecutivos de sus propias vidas. build ha formado a más de 1500 educadores en más de 1000 ciudades de estados unidos. el año pasado, build llegó a 55 000 estudiantes de secundaria a través de sus desafíos de diseño digital y sus programas de emprendimiento en las escuelas. para obtener más información, visite www.build.org.

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) es una empresa internacional de medios de comunicación y tecnología. Desde la conectividad y las plataformas que proporcionamos hasta los contenidos y experiencias que creamos, nuestros negocios llegan a cientos de millones de clientes, espectadores e invitados en todo el mundo. Ofrecemos banda ancha, servicios inalámbricos y video de primera clase a través de Xfinity, Comcast Business y Sky; producimos, distribuimos y retransmitimos entretenimiento, deportes y noticias a través de marcas como NBC, Telemundo, Universal, Peacock y Sky; y damos vida a increíbles parques temáticos y atracciones a través de Universal Destinations & Experiences.

