Bukele critica a ministro hondureño que cuestionó su modelo de seguridad

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó este domingo al recién nombrado ministro de Seguridad de Honduras, Gerson Velásquez, por "defender los derechos humanos" de "criminales" y advirtió que, con esa postura, "miles de hondureños morirán".

Bukele declaró la "guerra" a las pandillas en marzo de 2022 amparado en un régimen de excepción, una política criticada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch porque permite arrestos masivos sin orden judicial.

El mandatario salvadoreño compartió en el red social X un video en el que Velásquez asegura que el modelo de seguridad de Bukele es objeto de "mucho estudio" y "no es una receta para replicar exactamente en todos los países".

"Tiene (Bukele) un control político completo de la institucionalidad que permite hacer reformas inclusive que van en contra de los derechos humanos", explicó el ministro.

"Escuchar al nuevo Ministro de Seguridad (de Honduras) defender los ‘derechos humanos’ de los criminales, es triste, de verdad. Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas", señaló Bukele.

El gobernante dijo que los hondureños esperan que el nuevo gobierno de Nasry Asfura, que asumió el 27 de enero para un mandato de cuatro años, "haga algo por la seguridad".

Honduras es azotado por las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas organizaciones terroristas por Trump, que también tienen presencia en Estados Unidos, El Salvador y Guatemala.

El Salvador tras arrinconar a las pandillas cerró 2025 con una tasa de homicidios 1,3 casos por cada 100.000 habitantes, la más baja desde que lleva registros.

Asfura tiene entre sus principales objetivos frenar las extorsiones en el país, que tiene una tasa de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes.