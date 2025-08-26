Bukele defiende disciplina antipandillas en las escuelas

Lo expuso en un video publicado en X con imágenes de supuestos pandilleros.

"Así eran antes los centros educativos en nuestro país: lugares de reclutamiento de pandilleros. Y no eran pandillas cualquiera, sino las más sanguinarias del mundo", escribió.

"Hoy, muchas madres lloran a sus hijos que están en las cárceles; otras, a los que están en el cementerio o siguen desaparecidos. Las medidas de disciplina en las escuelas buscan evitar que esta tragedia vuelva a repetirse", añadió.

"Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El Salvador no la va a repetir, por más que nos critiquen", concluyó.

La recientemente nombrada ministra de Educación, Karla Trigueros, impuso un estricto control en las escuelas públicas que incluye revisar que los estudiantes vistan un uniforme limpio, cabello adecuado y brinden un saludo respetuoso. (ANSA).