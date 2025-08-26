Bukele defiende las nuevas reglas de disciplina escolar en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este lunes las nuevas reglas de disciplina en el sistema educativo, al decir que buscan evitar que las escuelas sean "lugares de reclutamiento de pandilleros".

Desde el 20 de agosto, por orden de la nueva ministra de Educación, la capitana Karla Trigueros, los alumnos deben tener cabello corto, uniforme limpio y zapatos lustrados, lo que un gremio magisterial tildó de "militarización" de las 5100 escuelas públicas.

Bukele dijo que antes de su "guerra" contra las pandillas -que lanzó en 2022 y redujo la violencia criminal en el país- los centros educativos eran "lugares de reclutamiento de pandilleros".

"Las medidas de disciplina en las escuelas buscan evitar que esta tragedia vuelva a repetirse", añadió el mandatario en la red X.

Junto a un video en que aparecen estudiantes secundarios haciendo con sus manos señas de pandillas, Bukele escribió: "así eran antes los centros educativos en nuestro país".

Antes de la "guerra", las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 acosaban a estudiantes para que se unieran a esas bandas y amenazaban a maestros para que no los denunciaran.

El presidente señaló que las nuevas reglas deberán ser respetadas "por más que nos critiquen".

La ministra y capitana de la Fuerza Armada adicionó el domingo nuevas reglas de "cortesía escolar" a las normas disciplinarias y los alumnos que no las respeten se arriesgan a repetir curso.

Las normas de cortesía, que entrarán en vigencia el 1 de septiembre, incluyen saludar al maestro al entrar al aula, decir "por favor" al hacer una petición y dar las gracias.

Un estudiante con 15 anotaciones de demérito "no podrá ser promovido de grado", dispuso la ministra militar. Sin embargo, podrá reducir las sanciones con labores "de orden y limpieza" y otras actividades.

Los directores que no hagan cumplir estas normas serán sancionados, advirtió Trigueros, quien viste regularmente uniforme de camuflaje.

Bukele goza de una gran popularidad en el país por reducir a mínimos históricos la violencia criminal con su "guerra", que se ampara en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial.

El régimen de excepción es criticado por grupos de derechos humanos, que afirman que hay miles de inocentes tras las rejas.