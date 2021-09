Bukele descarta aborto, matrimonio igualitario y eutanasia en reformas constitucionales el salvador

SAN SALVADOR, 17 sep (Reuters) - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo el viernes que en un paquete de reformas constitucionales que el oficialismo enviará próximamente al Congreso con varios controvertidos cambios políticos de calado, no estarán la despenalización del aborto, ni el matrimonio igualitario ni la eutanasia.

Bukele recibió el miércoles de su vicepresidente, Félix Ulloa, el conjunto de iniciativas, que incluye la reelección inmediata, la extensión y la posible revocación del mandato presidencial, así como la creación de un nuevo organismo para sustituir al tribunal electoral.

"He decidido, para que no quede NINGUNA DUDA, NO PROPONER NINGÚN TIPO DE REFORMA a NINGÚN ARTÍCULO que tenga que ver con el DERECHO A LA VIDA (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, UN HOMBRE Y UNA MUJER) o con la eutanasia", escribió el mandatario en su cuenta de Facebook.

El gobernante detalló que estudiará las propuestas de Ulloa, quien lideró desde el año pasado un equipo de abogados para proponer cambios a la Carta Magna sobre derechos fundamentales, el sistema político y económico, y la estructura orgánica del Estado y procesal, pero dejó clara su postura sobre esos temas.

"Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga", agregó el político de 40 años que recientemente convirtió a El Salvador en el primer país en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cuestionó la postura de Bukele sobre el matrimonio igualitario y el aborto. "Por si algún incauto aún pensaba que Bukele es un líder moderno", opinó en Twitter.

El presidente salvadoreño, que no se refirió al plan de extensión del mandato, de cinco a seis años, ni a otras medidas polémicas del paquete de reformas, tampoco ofreció detalles de cuándo enviará la propuesta al Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría. (Reporte de Nelson Rentería; Editado por Raúl Cortés Fernández)