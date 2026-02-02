Bukele felicita a candidata derechista que encabeza elección presidencial en Costa Rica

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó este domingo a la candidata derechista Laura Fernández, quien encabeza las elecciones de Costa Rica con su promesa de mano dura para enfrentar la violencia del narcotráfico.

La oficialista Fernández, con un 53% de los votos en un tercio de las mesas escrutadas, promete concluir una cárcel similar a la megaprisión de pandilleros de Bukele e instaurar estados de excepción en zonas conflictivas. Organizaciones de derechos humanos han criticado las políticas de Bukele al señalar abusos de derechos humanos.

"Acabo de felicitar vía telefónica a la Presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica", dijo el presidente salvadoreño en su cuenta de X