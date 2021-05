Bukele rechaza las condenas internacionales al cese de los jueces del Supremo ante el cuerpo diplomático

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha dirigido este martes por la noche al cuerpo diplomático en el país y a la nación, a través de un discurso televisado en el que ha rechazado las condenas a la decisión de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, de cesar a los jueces del Tribunal Supremo y al fiscal general.

"Hubo condenas sobre lo que pas√≥ el s√°bado, y me parece extra√Ī√≠simo de verdad, no nos esperamos en ning√ļn momento una condena internacional, y no porque fu√©ramos ingenuos, sino porque no hab√≠a nada que condenar", ha comenzado el mandatario, para criticar que no hubo condenas cuando la oposici√≥n "puso" a los miembros de estos entes.

En este sentido, Bukele ha denunciado que "Arena puso al fiscal y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacinoal (FMLN) puso al procurador y no hubo condena de parte de ustedes, nadie se pronunció, y fue porque no había nada que decir era perfectamente legítimo y legal. Tal vez solo era antiético", ha agregado, tal y como informa 'El Mundo'.

Bukele ha acusado a los representantes diplom√°ticos de ofrecer solo "la versi√≥n de la oposici√≥n" y, as√≠, desinformar a sus pa√≠ses, para remarcar que "en dos a√Īos de Gobierno no hemos utilizado ni una sola lata de gas lacrim√≥geno".

Tambi√©n ha acusado al enviado especial de Estados Unidos para Centroam√©rica, Ricardo Z√ļ√Īiga, de reunirse con "10 organizaciones antigubernamentales", para asegurar que eso no supone una reuni√≥n con la sociedad civil, sino con la oposici√≥n. "Me preocupa porque cuando solo obtienes informaci√≥n de un lado es probable que te equivoques en tu conclusi√≥n", ha recriminado al funcionario estadounidense.

En referencia a Estados Unidos, Bukele tambi√©n se ha mostrado extra√Īado de que el encargado de negocios estadounidense en el pa√≠s, Brendan O'Brien, no estuviera entre los presentes.

El l√≠der salvadore√Īo ha vuelto a justificar y legitimar la decisi√≥n de la Asamblea asegurando que cuenta con la legitimidad necesaria, ya que "las cosas que est√°n sucediendo en El Salvador son un producto de las elecciones del 28 de febrero, que ustedes (en alusi√≥n al cuerpo diplom√°tico) monitorearon muy de cerca".

Tras la emisión, el embajador de Chile en El Salvador, Renato Sepulveda, ha lamentado a través de sus redes sociales de que "la transmisión en cadena nacional del presidente Bukele, de una reunión efectuada el día de ayer (lunes), no se compatibiliza con los acuerdos previos de que era sin prensa y privada", acusando, por tanto, al presidente de haber mentido al cuerpo diplomático.