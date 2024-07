Bukele se reúne con congresistas republicanos de EEUU en El Salvador

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se reunió la noche del viernes con cuatro congresistas republicanos estadounidenses en San Salvador, un día después de que Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, acusara a El Salvador de enviar "asesinos" a su país.

"En la casa", puso en inglés el presidente Bukele en su cuenta en la red social X al compartir un vídeo de la llegada a la Casa Presidencial de los congresistas Matt Gaetz (Florida), Andy Biggs (Arizona), Dan Bishop (Carolina del Norte) y Alex Mooney (Virginia del Oeste).

Bukele no precisó los temas que discutió con los congresistas republicanos, cuya visita se produjo después de que Donald Trump hubiese asegurado, el jueves, que el crimen está cayendo en Venezuela y en el Salvador, pero no no por obra de sus gobernantes, sino porque están enviando a los criminales a Estados Unidos.

En un firme discurso contra la migración irregular, Trump aseguró ante la Convención Nacional Republicana que en El Salvador -donde el presidente Nayib Bukele libra una guerra contra las pandillas- y en Venezuela, la criminalidad va en declive "porque están enviando a sus asesinos a los Estados Unidos de América".

Bukele, por el momento, no se ha referido abiertamente a esas afirmaciones.

Durante la primera presidencia de Trump (2017-2021), el presidente salvadoreño mantuvo una estrecha relación con el gobierno estadounidense, no tan distante como la que ha mantenido con la administración de Joe Biden.

Ob/jvb

AFP