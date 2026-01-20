Buldóceres israelíes empiezan a demoler edificios en la sede de la Unrwa en Jerusalén este

Buldóceres israelíes empezaron a demoler estructuras en la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa) en Jerusalén este, constató un fotógrafo de AFP este martes.

"UNRWA-Hamás había cesado ya sus operaciones en ese lugar, y no tenía más personal de la ONU ni llevaba a cabo actividades de Naciones Unidas allá. El recinto no goza de ningún tipo de inmunidad, y la confiscación del mismo por las autoridades israelíes se llevó a cabo de acuerdo con la legislación israelí y la legislación internacional", indicó el ministerio de Exteriores en un comunicado.

Israel ha acusado en repetidas ocasiones a la Unrwa de ser una tapadera de milicianos de Hamás, y afirma que algunos de sus empleados participaron en el ataque sorpresa del movimiento islamista palestino en Israel el 7 de octubre de 2023.