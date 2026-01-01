Bulgaria celebra su entrada en la zona euro y comienza a despedirse de la leva

SOFIA, 1 ene (Reuters) - Bulgaria, país miembro de la UE, celebró el jueves su entrada en la zona euro con una exhibición de monedas de euro en la fachada del Banco Central de Sofía y fuegos artificiales para festejar un hito largamente esperado

A ​partir de medianoche el euro se convirtió en la moneda del país ​y la leva pasará a la historia a fines ‌de enero

La entrada de Bulgaria en ‌la zona euro elevará a ​más de 350 millones el número de europeos que utilizan esta moneda. El último país en incorporarse al grupo de la moneda única fue Croacia, en enero de 2023

"Nuestro dinero estará en una moneda diferente: si tengo 10.000 levas, ahora tendré 5.100 euros. Es todo lo mismo. Y creo que será mejor", opina ⁠Stefan Bisterkov, profesor de autoescuela

Además del cambio de moneda, convertirse en el miembro 21 ​de la zona euro significa que Bulgaria obtiene un puesto en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que fija las tasas de interés

Los sucesivos gobiernos búlgaros han intentado dar el paso desde que el país balcánico de 6,7 millones de habitantes ingresó en la UE en ⁠2007. Los búlgaros están divididos al respecto, según los sondeos de opinión, aunque ​las empresas están mayoritariamente a favor

"Mis expectativas con (la adopción de) el euro son positivas, no creo que haya nada de lo que preocuparse, sino todo lo contrario. Sólo ‍nos beneficiará y será más útil para nosotros", dijo Antonia Tsvetkova, joyera. "Cualquiera que salga de viaje no tendrá problemas para cambiar moneda, ahora todo será normal"

A algunos búlgaros les preocupa que el uso del euro haga subir los precios, o ​desconfían de una clase política nacional en crisis. El gobierno dimitió el mes pasado en medio de protestas generalizadas contra las subidas de impuestos propuestas. (Reporte de Stoyan Nenov y Spasiyana ‍Sergieva; Redacción de Ivana Sekularac; Editado en Español por Ricardo Figueroa)