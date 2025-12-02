Bulgaria.- El presidente de Bulgaria pide la dimisión del Gobierno tras las masivas protestas contra los presupuestos

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, ha reclamado este martes la dimisión del Gobierno, así como nuevas elecciones, que serían las octavas desde 2021, tras las movilizaciones que congregaron a decenas de miles de personas para protestar contra la clase dirigente y los presupuestos de 2026, los primeros en euros.

"Los búlgaros alzaron la voz contra la corrupción y la anarquía", ha dicho Radev en un discurso dirigido al país en el que ha destacado cómo "miles de personas" desbordaron las plazas del país exigiendo la dimisión del Gobierno del primer ministro, Rosen Zheliazkov, quien ya ha descartado dicha posibilidad.

"El Gobierno está deshonrado, su dimisión es urgente, ¡las elecciones anticipadas son la única salida!", ha expresado el presidente búlgaro, quien ha descartado que la actual coalición de gobierno sea capaz de acometer un "cambio real que conduzca al Estado de derecho y a la recuperación".

Sin embargo, el primer ministro ha descartado dejar caer al Gobierno y ha anunciado en cambio que se ha solicitado al Parlamento la retirada formal de estos presupuestos, dando así marcha atrás con su plan anterior de revisarlo y acelerar su tramitación, para debatir sus cuestiones más controvertidas y redactar uno que cuente con el consenso de la patronal y los sindicatos.

"Los próximos meses son extremadamente importantes para la orientación política de Bulgaria", ha afirmado el primer ministro, quien ha advertido de que "la adopción del euro no está garantizada", informa el diario búlgaro 'Telegraph'.

Zheliazkov también ha señalado que entrar en 2026 con los presupuestos del año anterior pone en riesgo la cobertura de gran parte de los compromisos sociales, por lo que harán todo lo posible para que se apruebe una nueva ley presupuestaria a fin de completar la plena integración en la UE, tal y como marcan los objetivos.

El proyecto presupuestario incluía subidas de impuestos y pensiones y un mayor endeudamiento para financiar el gasto público que para muchos es un intento de ganarse la lealtad de la administración y las fuerzas de seguridad.

En lo que respecta a las protestas, Zheliazkov ha valorado su componente "social y humano" más que el contenido político de las mismas y ha asegurado que "buscan más el diálogo, la tolerancia y la armonía en las relaciones sociales".

La Policía detuvo a 71 personas durante la pasada noche después de una jornada de protestas que transcurrieron con total normalidad. Las propias autoridades han señalado que fueron unos breves enfrentamientos provocados por un grupo reducido de personas que atacó a los agentes.

Zheliazkov encabeza desde enero una frágil coalición después de que el partido Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB) se impusiera en los comicios del pasado octubre. Con tan solo 66 de los 240 escaños que conforman el Parlamento tiene que sacar adelante las reformas que le exigen la UE y la OTAN.