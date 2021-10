Bulgaria instaura el pase sanitario obligatorio para tiendas y restaurantes

El Gobierno de Bulgaria ha anunciado este jueves que el pase sanitario, que demuestra el estado de vacunación, el negativo por COVID-19 o haber pasado la enfermedad, será obligatorio para acceder a tiendas y restaurantes, en medio de un recrudecimiento de la incidencia epidemiológica por el coronavirus.

El ministro de Sanidad interino, Stoycho Kazarov, ha emitido un decreto en el que se recoge que esta medida tendrá una vigencia inicial de 14 días, en un intento de la administración por incrementar las tasas de vacunación en el país, que con solo un 20 por ciento de la población totalmente vacunada, es uno de los miembros de la UE con las cifras de inmunización más bajas.

En este contexto, el primer ministro interino, Stefan Yanev, ha afirmado este miércoles que el Gobierno "ha esperado hasta el último momento para anunciar" las medidas, que han generado rechazo entre la población, cuando "el personal del Ministerio de Salud hace tiempo que elabora criterios para la implantación de reglas más estrictas".

"Espero que funcionen, son temporales y espero que muestren resultados en unas pocas semanas", ha agregado Yanev, quien también ha lamentado que no se le dio a la gente "el tiempo suficiente para prepararse. Es humano cometer un error, no me justificaré", ha remachado el mandatario, recoge el portal de noticias Novinite.

A pesar de la medida, que incluye otros espacios cerrados como centros comerciales, gimnasios o lugares culturales, muchos búlgaros han optado por someterse a una prueba diagnóstica antes que vacunarse.

En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias de Bulgaria han notificado más de 4.500 casos, para un total de más de 555.000 contagios desde el inicio de la pandemia. Un total de 107 personas han fallecido como consecuencia de la enfermedad en la última jornada, mientras que casi 6.500 pacientes contagios de COVID-19 están hospitalizados en el país.