Bulgaria.- Mueren seis migrantes en un accidente de tráfico durante una persecución policial en Bulgaria

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

Al menos seis migrantes han muerto en un accidente de tráfico cerca de la ciudad búlgara de Burgas durante una persecución policial después de que el conductor del vehículo se negara a parar tras recibir la orden de unos agentes, un incidente que ha llevado a las autoridades del país europeo a abrir una investigación.

La persecución arrancó cerca de la localidad de Kiten cuando varios agentes de la Policía Fronteriza detectaron un vehículo circulando a gran velocidad con diez personas a bordo, nueve de las cuales habrían entrado de forma irregular al país, tal y como ha recogido la agencia búlgara de noticias Novinite.

El director de la Policía Fronteriza, Anton Zlatanov, ha detallado que la persecución duró algo más de media hora, con velocidades por encima de los 150 kilómetros por hora. El conductor del vehículo sospechoso llegó a chocar con un coche de un civil antes de caer posteriormente al lago Vaya durante un intento de detenerle con una cinta de púas.

Los equipos de rescate lograron recuperar con vida al conductor, un ciudadano rumano, y a otros tres pasajeros, que han sido hospitalizados en Burgas. Los supervivientes son ciudadanos de Afganistán, sin que por ahora se conozca la identidad o nacionalidad de los fallecidos.