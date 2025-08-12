Bullard, expresidente de la Fed de San Luis, dice que ha hablado con Bessent

12 ago (Reuters) - El expresidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, consultado el martes si estaba siendo considerado para el puesto de presidente de la Fed, dijo que habló con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la semana pasada y le dijo que estaría "encantado de proceder como ellos quieran".

Bullard declaró a la CNBC que aceptaría el puesto "si podemos proteger el valor del dólar, que nos dará tipos de interés más bajos con el tiempo; si aspiramos a una inflación baja y estable, y respetamos la independencia de la institución según la Ley de la Reserva Federal". (Reporte de Ann Saphir; Edición de Chizu Nomiyama. Editado en español por Natalia Ramos)