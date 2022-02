Bunbury anuncia su retirada de los escenarios por problemas de salud

Bunbury ha anunciado este lunes su retirada de los escenarios por problemas de salud, si bien espera continuar con su actividad creativa de composición, grabaciones o escritura.

"Lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en una fuente de inmenso dolor y sufrimiento", ha explicado Enrique Bunbury en un mensaje en su newsletter de febrero, que ha difundido este lunes por sus redes sociales.

El cantante ha relatado que desde hace a√Īos arrastra un "malestar" que le ha "costado mucho localizar y comprender". En concreto, cree que desde la gira 'Mutaciones' entre 2015 y 2016, comenz√≥ con sus problemas de salud, que empeoraron en el tour 'Expectactivas', entre 2017 y 2019.

Tras el par√≥n de las giras internacionales en 2020 y 2021, crey√≥ que su "mal" se hab√≠a "diluido" y conf√≠o en sus ganas de "reencontrarse" con el p√ļblico encima de los escenarios, pero su actual gira en M√©xico ha corroborado "todo lo contrario".

"Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan mis viajes y shows, un compendio de s√≠ntomas y dolor me acompa√Īan desde la ma√Īana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagn√≥sticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis v√≠as respiratorias dificultan el leve ejercicio y la ejecuci√≥n de mi trabajo", ha detallado Bunbury.

Por todo esto, ha decidido, de manera "muy meditada y consciente", "abandonar" su actividad interpretativa en los conciertos y tour. Los conciertos que tiene programados hasta septiembre de 2022 en Estados Unidos y Espa√Īa "ser√°n los √ļltimos" que el cantante realice.

"A partir de ahora se abre ante mí un sinfín de posibilidades, en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos, pintas y escribir libros de poesía, forman parte de mis objetivos", ha incidido, para defender este "cambio importante" en su vida.

Bunbury ha agradecido y mostrado su "respeto" a "todos" los que le han acompa√Īado, a su p√ļblico por el "cari√Īo y amor" recibido en los m√°s de 1.500 conciertos que ha ofrecido en su vida en Espa√Īa, Europa, Am√©rica Latina, Estados Unidos y Jap√≥n.

"En estos 35 a√Īos, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y de 250.000, y en la mayor√≠a de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una √©poca en la que no se ve√≠an ni mascaretas ni celulares. ¬°Gracias sinceras!", ha apostillado.

Por √ļltimo, ha manifestado que espera que "lo que pueda ofrecer a partir de ahora" siga "interesando m√≠nimamente", y ha dado las gracias a su banda, los Santos Inocentes, y a su equipo. "Ha sido un gran viaje", ha concluido.