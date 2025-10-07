Bunbury regresa a la poesía con "Los suaves deslices de la lluvia"
Bunbury regresa a la poesía con Los suaves deslices de la lluvia
MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -
Enrique Bunbury regresa a la poesía con 'Los suaves deslices de la lluvia' (Editorial Cántico), su tercer poemario, que ya está a la venta.
La obra se presenta como continuación natural de una trayectoria poética tras 'Exilio Topanga' (2021) y 'MicroDosis' (2023). Este nuevo poemario está prologado por Luis Alberto de Cuenca, reciente Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y miembro de la Real Academia de la Historia.
Así, el artista "construye una elegía contemporánea que aborda el fenómeno cultural del duelo en nuestra época, los rituales funerarios y el viaje interior que ha vivido tras la muerte de su padre el año pasado", según explica la editorial en un comunicado.
