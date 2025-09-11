Bundesliga recupera clásico Bayern-Hamburgo, Leverkusen estrena entrenador

Más de siete años después, la Bundesliga volverá a recuperar uno de sus clásicos, Bayern Múnich-Hamburgo, en una 3ª jornada del campeonato alemán en la que el danés Kasper Hjulmand se estrenará en el banquillo del Bayer Leverkusen.

La última vez que el Hamburgo visitó Múnich para disputar un partido liguero, el histórico club del norte de Alemania se llevó seis goles del equipo entonces entrenado por Jupp Heynckes.

Fue el preludio de lo que ocurrió unas semanas después, cuando el Hamburgo descendió a segunda división por primera vez en la historia, luego de 54 temporadas ininterrumpidas en la élite, el único club alemán que había disputado todas las ediciones de la Bundesliga desde la creación del campeonato en 1963.

Antes de ese torneo que reunió a todos los grandes clubes del país, en Alemania se disputaban diferentes campeonatos regionales o estatales y el Hamburgo fue tradicionalmente el gran dominador en el norte.

También tuvo una época dorada en los años 1970 y, sobre todo, 1980, con la conquista de la Copa de Europa, la única del club, en 1983 bajo la dirección del legendario técnico Ernts Happel.

Mitos del fútbol alemán vistieron la camiseta blanca del Hamburgo como Uwe Seeler, Horst Hrubesch, Felix Magath e incluso Franz Beckenbauer jugó un par de temporadas en la parte final de su carrera.

Kompany contra su ex -

También lo hicieron figuras del fútbol internacional como Kevin Keegan, Yordan Letchkov, Ruud van Nistelrooy, Paolo Guerrero, Ze Roberto...

y el actual entrenador del Bayern, Vincent Kompany.

Tras darse a conocer en el Anderlecht, el central belga fichó por el Hamburgo en 2006 y sus dos buenas temporadas en la Bundesliga le valieron para firmar por el Manchester City en 2008, donde pasaría más de una década.

Ahora como técnico, Kompany se enfrentará a su exequipo con el objetivo de mantener el pleno de triunfos y alcanzar los 12 puntos para poder empezar a pensar en el complicado debut europeo, el miércoles frente al Chelsea en Múnich.

Los otros dos únicos equipos que, como el Bayern, han sumado 6 puntos en las dos primeras jornadas, Eintracht y Colonia, se enfrentarán a Bayer Leverkusen y Wolfsburgo.

El partido en Leverkusen será uno de los más interesantes en la jornada, ya que el viernes se estrenará en el banquillo local el danés Karsper Hjulmand, firmado esta semana para sustituir al neerlandés Erik Ten Hag, cesado por los malos resultados (un empate y una derrota).

Finalmente, el Borussia Dortmund (4º con 4 puntos) visitará al Heidenheim, uno de los dos equipos, junto al Friburgo, que aún no ha estrenado su casillero de puntos.

-- Programa de la 3ª jornada de la Bundesliga y tabla de clasificación:

- Viernes:

(18h30 GMT) Bayer Leverkusen - Eintracht Fráncfort

- Sábado:

(13h30 GMT) Maguncia - RB Leipzig

Wolfsburgo - Colonia

Unión Berlín - Hoffenheim

Heidenheim - Borussia Dortmund

Friburgo - Stuttgart

(16h30 GMT) Bayern Múnich - Hamburgo

- Domingo:

(13h30 GMT) St Pauli - Augsburgo

(15h30 GMT) B. Mönchengladbach - Werder Bremen

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 6 2 2 0 0 9 2 7

2. Eintracht Fráncfort 6 2 2 0 0 7 2 5

3. Colonia 6 2 2 0 0 5 1 4

4. Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 6 3 3

5. St Pauli 4 2 1 1 0 5 3 2

6. Wolfsburgo 4 2 1 1 0 4 2 2

7. Augsburgo 3 2 1 0 1 5 4 1

8. Stuttgart 3 2 1 0 1 2 2 0

9. Hoffenheim 3 2 1 0 1 3 4 -1

10. Unión Berlín 3 2 1 0 1 2 4 -2

11. RB Leipzig 3 2 1 0 1 2 6 -4

12. Bayer Leverkusen 1 2 0 1 1 4 5 -1

13. Maguncia 1 2 0 1 1 1 2 -1

14. B. Mönchengladbach 1 2 0 1 1 0 1 -1

15. Hamburgo 1 2 0 1 1 0 2 -2

16. Werder Bremen 1 2 0 1 1 4 7 -3

17. Heidenheim 0 2 0 0 2 1 5 -4

18. Friburgo 0 2 0 0 2 2 7 -5

mcd/iga