Bunge completaría el miércoles el embarque de primera exportación de harina de soja argentina a China

Por Maximilian Heath

BUENOS AIRES, 9 sep (Reuters) - El barco Sumatra completaría el miércoles un embarque de 30.000 toneladas de harina de soja argentina de Bunge en el área de influencia de Rosario para ser enviadas a China, dijo el martes la agencia marítima NABSA, en el primer envío del derivado de origen argentino al gigantesco mercado asiático.

De acuerdo con la planilla diaria de actividad portuaria de NABSA, el tiempo estimado de finalización de operaciones del Sumatra es el miércoles en la terminal T6, operada en conjunto por Bunge y la local AGD, en la localidad portuaria de San Lorenzo.

Reuters se comunicó con Bunge Argentina, pero no hubo respuesta inmediata de la compañía agroexportadora para confirmar la información publicada por NABSA.

Bunge ya había despachado un embarque con harina de soja a China, originalmente el primero después de que Pekín permitiera las importaciones del derivado de origen argentino en 2019. Sin embargo, el mes pasado la compañía terminó desviando la venta a Vietnam debido a "motivos comerciales".

NABSA informó la llegada a Argentina de otros barcos, el UBC Salerno y el Africa Merlin, con fechas estimadas el 17 y 18 de septiembre, respectivamente, para también embarcar 30.000 toneladas de harina de soja cada uno en T6, con destino posterior China.

(Reporte de Maximilian Heath, Reporte adicional de Ella Cao en Pekín; Editado por Nicolás Misculin)