Bunge desvía primer embarque de harina de soja argentina a China por "motivos comerciales"

BUENOS AIRES, 20 ago (Reuters) - La agroexportadora Bunge dijo el miércoles a Reuters que estaba desviando un embarque de harina de soja argentina para China hacia otro destino "por motivos comerciales", luego de que Bloomberg reportó que lo hacía por temores de no cumplir con requisitos de calidad.

El embarque era el primero de harina de soja de Argentina, el mayor exportador mundial del alimento, con destino a China, desde que Pekín aprobó las importaciones del producto del país sudamericano en 2019.

Gustavo Idígoras, presidente de la cámara argentina de exportadores y procesadores de granos CIARA-CEC, afirmó a Reuters que el cargamento ahora tenía como destino Vietnam. Bunge no respondió de forma inmediata a un pedido de comentario respecto al nuevo destino de la harina de soja. (Reporte de Maximilian Heath; Editado por Jorge Otaola)