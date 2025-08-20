Bunge desvía primer embarque de harina soja argentina a China por "motivos comerciales"

Por Maximilian Heath y Ella Cao

BUENOS AIRES, 20 ago (Reuters) - La agroexportadora Bunge dijo el miércoles a Reuters que estaba desviando un embarque de harina de soja argentina para China hacia otro destino "por motivos comerciales", luego de que Bloomberg reportó que lo hacía por temores de no cumplir con requisitos de calidad.

El embarque era el primero de harina de soja de Argentina, el mayor exportador mundial del alimento, a China desde que Pekín aprobó las importaciones del producto del país sudamericano en 2019.

Gustavo Idígoras, presidente de la cámara argentina de exportadores y procesadores de granos CIARA-CEC, afirmó que el cargamento, de 30.000 toneladas de harina de soja, ahora tenía como destino Vietnam y que la decisión surgió por un pedido de la parte importadora.

"El desvío fue solicitado por el comprador chino. El contrato daba esa opción. Es por razones comerciales de necesidades del importador, de abastecer el consumo en Vietnam", dijo a Reuters el titular de CIARA-CEC.

Bunge no respondió de forma inmediata a un pedido de comentario respecto al nuevo destino de la harina de soja.

Reuters reportó a fines de julio e inicios de agosto dos compras más de harina de soja argentina por parte de China, por un acumulado de 60.000 toneladas.

El país asiático normalmente adquiere porotos de soja de Argentina para procesar en sus propias plantas, pero analistas dijeron que Pekín ha estado aprovechando precios más bajos en el mercado sudamericano.

La respuesta de Bunge fue a una consulta de Reuters por una nota del miércoles de Bloomberg que, en base a fuentes que no fueron nombradas, señalaba que Bunge había desviado el embarque por temor de no cumplir con requerimientos de calidad de China.

Argentina es el mayor exportador mundial de harina de soja. El año pasado embarcó 27,2 millones de toneladas del alimento por un total de US$10.550 millones. Vietnam fue el mayor comprador, llevándose el 15,4% de las ventas, según datos oficiales argentinos. (Reporte de Maximilian Heath en Buenos Aires y de Ella Cao en Pekín; Editado por Jorge Otaola)