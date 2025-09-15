Bunge firma acuerdo con empresa tailandesa para ofrecer soja brasileña rastreada, libre de deforestación

SAO PAULO, 15 sep (Reuters) - Bunge y Bangkok Produce Merchandising Public Company Limited, filial de Charoen Pokphand Group (CP Group), firmaron un memorando de entendimiento para que la multinacional ofrezca soja y harina de soja brasileñas libres de deforestación rastreadas mediante tecnología "blockchain".

Bunge dijo en un comunicado el lunes que había estado llevando a cabo estudios de viabilidad técnica con la empresa tailandesa desde 2023. El año pasado, la asociación permitió validar la tecnología "blockchain" para la trazabilidad en un piloto que involucró envíos de alrededor de 375.000 toneladas de harina de soja.

"Con el acuerdo actual, la solución será adoptada a gran escala", dijo Bunge, que no mencionó volúmenes o cantidades implicadas en el acuerdo.

La tecnología garantizará la trazabilidad digital completa del grano, desde su origen en la granja, pasando por el procesamiento y el transporte, hasta su destino final.

La plataforma ha sido desarrollada por Bunge en colaboración con Justoken, una sociedad de cartera de Bunge Ventures especializada en infraestructuras "blockchain".

Bunge dijo que es el primer exportador mundial de materias primas en lograr la trazabilidad y el seguimiento del 100% de sus compras directas e indirectas de soja en zonas prioritarias del Cerrado brasileño.

La empresa utiliza tecnología por satélite de última generación para supervisar las zonas donde el riesgo de deforestación es mayor. El sistema cubre actualmente 46.000 explotaciones y 36 millones de hectáreas en Sudamérica, señaló.

(Por Roberto Samora; Editado en español por Javier Leira)