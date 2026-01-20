Buonfiglio pide renuncia de delegado provincial del CONI

"Necesitamos atención también a nivel local, y condeno enérgicamente lo ocurrido en Chieti. Espero que el delegado provincial, Massimiliano Milozzi, se dé cuenta de esto y dé un paso al costado", declaró Buonfiglio.

"Luchamos por la legalidad, y no acepto ni aprecio este tipo de comportamiento", concluyó el presidente del CONI en referencia a la premiación realizada durante el Festival Provincial de Deportes CONI Chieti organizado en Abruzzo.

El presidente del CONI para la región Abruzzo, Antonello Passacantando, revalidó ayer la decisión de entregar una placa a la afición del Chieti Calcio pese a que entre sus distinguidos había fanáticos que recibieron una Daspo.

"La placa destinada a los simpatizantes que suelen ocupar la Curva Volpi del Chieti Calcio se entregó a la afición en su conjunto, y no a socios individuales, por su dedicación al club y su reiterado compromiso con causas sociales y benéficas", explicó Passacantando.

"Representantes de la afición fueron invitados como tales; no se conocía previamente la identidad de quienes recibirían físicamente el premio. Todo se hizo con absoluta buena fe, con la única intención de destacar un gesto de inclusión y recuerdo", aclaró Passacantando tras las críticas recibidas porque entre quienes integran la lista de los premiados hay aficionados que fueron sancionados con una Daspo de entre 2 y 9 años.

El CONI de la región Abruzzo había explicado que entregó el reconocimiento por la "dedicación a la ciudad y a los colores negriverdes", pero el diario Il Centro calificó el evento como "cortocircuito institucional".

El reporte relató que durante el "CONI Chieti Provincial Sports Festival", una delegación de 6 personas subió al escenario para recoger la placa dedicada a la Curva Volpi, "4 de las cuales son las únicas presentes en esa sala a las que se les ha prohibido entrar en una instalación deportiva, ni siquiera para partidos amistosos o entrenamientos, ya que han recibido una prohibición (Daspo) firmada por el comisario de policía y válida en toda Italia y en la Unión Europea".

En uno de los cuatro casos, la prohibición afecta a un aficionado acusado de "blandear un tubo de polietileno contra la afición de Avezzano y lanzarlo a través de una rejilla a la altura de un hombre. Si el asunto no fuera tan grave, se podría decir que fue un acto que el organismo deportivo consideró que merecía ser reconocido, quizás apreciando su espíritu competitivo o precisión balística".

Otro de los homenajeados está acusado de participar en "emboscadas contra aficionados rivales", que culminaron con "el robo de una bufanda azul y blanca a un hombre y a su hijo de dieciséis años, quienes fueron detenidos, amenazados y asaltados a la 1:30 am".

La invitación emitida por el organismo "describió el evento como una oportunidad para celebrar 'el valor humano y social del deporte' y la gratitud hacia quienes 'construyen educación y comunidad'". (ANSA).