Buque atacado en el golfo de Adén sigue a la deriva tras el rescate de la tripulación

DUBÁI/LONDRES, 30 sep (Reuters) -

El Minervagracht seguía en llamas y a la deriva en el golfo de Adén el martes, un día después de ser alcanzado por un artefacto explosivo que hirió a dos marinos y obligó a la evacuación de la tripulación, dijeron su operador y la misión marítima de la UE Aspides.

No estaba claro si el barco había sido atacado por los hutíes de Yemen, alineados con Irán, que llevan atacando buques en el mar Rojo desde 2023 con el argumento de que actúan en solidaridad con los palestinos por la guerra de Israel en Gaza.

De confirmarse, sería el primer ataque hutí a un buque comercial desde el 1 de septiembre.

El Minervagracht navegaba frente a las costas de Yibuti con 19 tripulantes y sin carga cuando se produjo la explosión, según informó el operador del buque, Spliethoff, con sede en Ámsterdam.

"El Minervagracht ha sufrido daños considerables", dijo la empresa en un comunicado, en el que añadía que toda la tripulación había sido evacuada ilesa y que estaba trabajando con autoridades y expertos internacionales para recuperar el buque.

La mayor parte de la tripulación, incluido uno de los marinos heridos que se encuentra en estado estable, fue trasladada a una fragata griega y otra francesa, según informó el martes la misión naval Aspides.

Otro miembro de la tripulación, gravemente herido, fue evacuado en helicóptero y todos han llegado a Yibuti.

(Información de Jonathan Saul, Nayera Abdallah y Renee Maltezou; edición de Ros Russell; edición en español de Jorge Ollero Castela)