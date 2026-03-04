Buque británico partirá "próxima semana" hacia el Mediterráneo (funcionario)

El buque británico lanzamisiles "HMS Dragon" zarpará "la próxima semana" rumbo al Mediterráneo oriental, donde debe proteger a los aliados del Reino Unido y las bases de este país en Chipre, indicó el miércoles un funcionario occidental.

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el martes el envío del "HMS Dragon", un destructor de la Royal Navy, y de dos helicópteros Wildcat, tras los ataques con drones contra varios países de la región.

Esta decisión llegó después de que la base militar británica de Akrotiri, en Chipre, fuera alcanzada por un dron en la noche del domingo.

El buque "va a ser reabastecido de municiones" y "zarpará" la "próxima semana", declaró a periodistas un funcionario occidental, que prefirió mantener el anonimato.

Este anuncio llega tras las críticas surgidas en Reino Unido por la lentitud del gobierno a la hora de movilizar medios de defensa adicionales en la región.

"El único buque que estamos enviando, el 'HMS Dragon', sigue en Portsmouth. No es suficiente", criticó la líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, en el Parlamento.

Keir Starmer también es criticado por los conservadores por haber negado inicialmente a Estados Unidos el uso de bases militares británicas para llevar a cabo ataques contra Irán.

El primer ministro dio finalmente su aprobación el domingo para que Estados Unidos utilice las bases de Diego García, en el océano Índico, y de Fairford, en el suroeste de Inglaterra, para atacar emplazamientos de misiles iraníes, después de que varios países fueran blanco de represalias de Irán.

Por el momento, "los bombarderos (estadounidenses) no han utilizado Diego García ni Fairford para lanzar misiones", precisó otra fuente occidental, añadiendo que espera que lo hagan "en los próximos días".

Por otra parte, el dron que impactó en la base de Akrotiri el domingo "no fue lanzado desde Irán", indicó otro responsable, que también quiso mantener el anonimato, sin precisar el punto de origen.

Además de ese dron, otros dos fueron interceptados en la base británica.

Una fuente gubernamental chipriota afirmó el lunes que esos drones habían sido lanzados desde Líbano, "muy probablemente" por Hezbolá, aliado histórico de Irán en Oriente Medio.