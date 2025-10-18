Buque cargado de GLP se incendia frente a Yemen, dice misión naval de la UE

18 oct (Reuters) - El petrolero MV Falcon, cargado de gas licuado de petróleo, se encontraba en llamas y a la deriva el sábado frente a las costas de Yemen, tras registrarse una explosión que obligó a los miembros de su tripulación a abandonar el buque, informó en un comunicado la fuerza naval de la Unión Europea, Aspides.

La causa de la explosión no estaba clara, pero lo más probable es que se tratara de un accidente, según los primeros indicios, dijo Aspides, que añadió que al menos el 15% del buque, de bandera camerunesa, estaba ardiendo.

Debido al riesgo de nuevas explosiones, ya que el petrolero estaba totalmente cargado de GLP, Aspides aconsejó a los buques en la zona que se mantuvieran a una distancia prudencial.

"El incendio a bordo va en aumento", dijo Aspides en un comunicado. "El MV Falcon representa un peligro para la navegación. Todos los que se encuentren en la zona deben actuar con precaución".

Se estaba llevando a cabo una operación para rescatar a sus 26 tripulantes, de los que 24 han sido recuperados por dos buques mercantes que navegaban cerca. Dos miembros de la tripulación están desaparecidos, según Aspides.

El MV Falcon viajaba desde el puerto omaní de Sohar a Yibuti, informó la empresa británica de seguridad Ambrey. La explosión se produjo cuando navegaba a 113 millas náuticas al sureste del puerto de Adén, en Yemen.

Fuentes de seguridad marítima dijeron que no se habían detectado misiles ni aviones no tripulados en la zona. Ambrey sostuvo que no se creía que el petrolero coincidiera con el perfil de objetivos de los milicianos hutíes de Yemen, alineados con Irán.

Según la agencia de noticias Saba, un funcionario del Ministerio de Defensa hutí dijo que el grupo no tenía ninguna relación con el incidente.

Los hutíes han lanzado numerosos ataques contra buques en el mar Rojo desde 2023, alegando que actúan en solidaridad con los palestinos por la guerra en Gaza.

Los ataques han interrumpido los flujos comerciales a través del mar Rojo y el Canal de Suez, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. (Reportes de Enas Alashray, Muhammad Al Gebaly, Hatem Maher, Yannis Souliotis y Renee Maltezou; Editado en español por Javier Leira)