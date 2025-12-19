Buque con nafta sancionado y procedente de Rusia entra en aguas venezolanas; otros vacilan

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON, EEUU, 19 dic (Reuters) - Un petrolero sancionado que transportaba unos 300.000 barriles de nafta desde Rusia entró en aguas venezolanas a última hora del jueves, mientras que otros tres también penalizados interrumpieron la navegación o cambiaron su rumbo en el océano Atlántico, mostraron datos de seguimiento de buques, una señal de las decisiones de los armadores ante el "bloqueo" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump ordenó el martes el "bloqueo" de todos los petroleros sancionados con origen o destino en el país sudamericano, una medida que aumenta la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al apuntar a la principal fuente de ingresos del país.

Los buques no sancionados comenzaron a zarpar el miércoles de aguas venezolanas tras una semana de pausa, ayudando a sacar el crudo del país.

El petrolero medio sancionado Hyperion, con bandera de Gambia, fondeó el viernes cerca de la bahía de Amuay, en la costa occidental de Venezuela, según los datos de seguimiento de buques de LSEG. Había cargado cerca de Murmansk, en Rusia, a finales de noviembre.

Mientras tanto, el Agate, de bandera angoleña, otro petrolero medio sancionado que cargó en Rusia y había estado navegando hacia el Caribe, cambió de dirección el viernes.

Otros dos buques, Sofos y Sea Maverick, con bandera de Sierra Leona, que habían cargado en Rusia y se esperaba que llegaran a Venezuela, apenas se movían el viernes cerca de aguas guyanesas. Ambos señalaban Panamá como destino, según datos de seguimiento de buques, pero aparecían en los calendarios venezolano y ruso como cargamentos de nafta con destino al país sudamericano.

El Garnet, con bandera de Omán, también sancionado y cargado en Rusia, continuó su ruta, señalando el Caribe como destino el viernes.

El petrolero sancionado Boltaris, de bandera de Benín, que transportaba unos 300.000 barriles de nafta rusa con destino a Venezuela, dio media vuelta a principios de mes y se dirigía a Europa sin haber descargado, según los datos de seguimiento de buques de LSEG.

El Gobierno de Venezuela calificó el bloqueo de Trump de "amenaza grotesca" en un comunicado el martes, diciendo que viola el derecho internacional, el libre comercio y el derecho a la libre navegación.

(Reportaje de Arathy Somasekhar y Marianna Parraga en Houston, sala de prensa de Rusia; edición en español de Javier López de Lérida)