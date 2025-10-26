LA NACION

Buque de guerra estadounidense llega a Trinidad y Tobago frente a Venezuela

Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un pequeño arch

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Buque de guerra estadounidense llega a Trinidad y Tobago frente a Venezuela
Buque de guerra estadounidense llega a Trinidad y Tobago frente a Venezuela

Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, en momentos en que Donald Trump intensifica su presión sobre Nicolás Maduro, constataron periodistas de la AFP en Puerto España.

La llegada del USS Gravely había sido anunciada el jueves por el gobierno del archipiélago anglófono de 1,4 millones de habitantes, cuya punta occidental se encuentra a unos diez kilómetros de Venezuela.

El destructor permanecerá atracado en Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, hasta el jueves, periodo durante el cual una unidad de marines estadounidenses realizará un entrenamiento conjunto con las fuerzas de defensa del pequeño país caribeño.

"Hay una buena razón por la que traen su buque de guerra aquí. Es para ayudar a limpiar los problemas de drogas que están en el territorio venezolano", dijo Lisa, una habitante de 52 años que prefiere no dar su apellido.

"Es por una buena causa, muchas personas serán liberadas de la opresión" y del "crimen", añadió.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, es una ferviente partidaria de Trump y adoptó, desde su acceso al poder en mayo de 2025, un discurso virulento contra la inmigración y la criminalidad venezolana en su país.

Caracas acusa al nuevo gobierno trinitense de servir a los intereses de Washington.

ep-pgf/mbj/dga

LA NACION
Más leídas
  1. Un turista japonés murió tras caer de un muro de siete metros en el Panteón de Roma
    1

    Un turista japonés murió tras caer de un muro de siete metros en el Panteón de Roma

  2. El gesto de Felipe VI con su hija Leonor que da señales sobre el recambio en el trono
    2

    El rey español Felipe VI va “cediéndole espacio” a la princesa Leonor, heredera del trono

  3. El GP de México de Fórmula 1, Real Madrid - Barcelona en LaLiga y más fútbol de Europa
    3

    Agenda de TV del domingo: el GP de México de Fórmula 1, Real Madrid - Barcelona y fútbol de Europa

  4. Un candidato a senador de LLA denunció que sufrió una entradera y fue golpeado
    4

    Un candidato a senador de LLA por Neuquén denunció que sufrió una entradera y fue golpeado

Cargando banners ...