Buque destructor de EEUU abandona Trinidad y Tobago tras cuatro días frente a costas de Venezuela (AFP)
Un buque destructor de Estados Unidos abandonó este jueves Trinidad y Tobago, a poco más de 10 kilómetros de las costas de Venezuela, en medio del despliegue militar de Washington para su operación antidrogas en...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Un buque destructor de Estados Unidos abandonó este jueves Trinidad y Tobago, a poco más de 10 kilómetros de las costas de Venezuela, en medio del despliegue militar de Washington para su operación antidrogas en el Caribe, constataron periodistas de la AFP.
La presencia del buque USS Gravely agravó la tensión con Caracas, que lo consideró una "provocación" para generar una "guerra".
Estados Unidos ha ejecutado 15 ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico como parte de sus operaciones antidrogas, con un saldo de al menos 62 muertes, sin aportar pruebas sobre el vínculo de estas personas con el narcotráfico.
bc-pgf/mel
Más leídas
- 1
Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos
- 2
El fuerte testimonio de una mujer sobre el operativo en Río: “Degollaron a mi hijo y colgaron la cabeza en un árbol”
- 3
Con el dibujo más grande de su vida, hecho con 40 toneladas de sal y carbón, Matías Duville representará al país en la Bienal de Venecia
- 4
Bautista Viero: qué se sabe del jugador del SIC operado tras quedar tendido en un scrum en el clásico