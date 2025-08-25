Buque: Odisea de un crucero, marcha lenta en el Tirreno

El barco reanudó su navegación horas más tarde, después de que los técnicos a bordo lograran reiniciar el sistema de propulsión, y ahora avanza lenta pero autónomamente hacia el puerto de Nápoles.

El MSC está siendo escoltado por lanchas patrulleras de la Guardia Costera, que mantienen contacto constante con el capitán del barco. Dos remolcadores, que parten de Nápoles y Gioia Tauro, también están llegando a la zona. El buque navega a una velocidad aproximada de 14 nudos y se estima que llegará a Nápoles a las 21:00. Los pasajeros embarcarán y desembarcarán por la tarde y, salvo nuevas incidencias, el barco partirá el martes por la mañana hacia su próxima escala en Messina. Sin embargo, la compañía confirmará esta salida solo tras una nueva inspección en Nápoles a su llegada.

El MSC "se encuentra actualmente navegando hacia el puerto de Nápoles, con su sistema de propulsión parcialmente restaurado, tras el problema técnico detectado previamente. Se realizará una inspección técnica exhaustiva en cuanto el barco llegue a su puerto de escala programado", declaró MSC en un comunicado, enfatizando que "todos los servicios a bordo siguen funcionando con normalidad y no existen condiciones que comprometan la seguridad de los pasajeros ni de la tripulación".

"Los pasajeros", continúa el comunicado, "incluidos aquellos que debían embarcar en Nápoles, fueron informados de inmediato del retraso y reciben actualizaciones constantes sobre la evolución de la situación".

La situación a bordo, según informó la Guardia Costera, ha sido siempre tranquila: las condiciones meteorológicas y marítimas son favorables, y los servicios esenciales para los pasajeros han sido proporcionados por los generadores a bordo.

"Estamos parados, con las hélices apagadas, con la isla de Ponza a nuestras espaldas, y ahora la Guardia Costera está aquí.

Los servicios están prácticamente operativos, pero la Guardia Costera ha llegado, alguien ha subido a bordo y hemos estado con los motores apagados desde las 5:30 de esta mañana", es el testimonio recibido directamente del barco MSC World Europa, mientras se encontraba parado aproximadamente a 8 millas náuticas de la isla de Ponza.

"Han restablecido todos los servicios", declaró un pasajero a AGTW en un comunicado en vídeo publicado en el sitio web de Repubblica. "El barco está prácticamente operativo desde el punto de vista logístico, pero en cuanto a su autonomía, todo está parado; los motores siguen atascados". Muchos turistas, que seguían tomando el sol y nadando en la piscina, intercambiaron información, opiniones y comentarios en el grupo de Facebook dedicado. "Nos enteramos por Tg5", escribió un usuario.

Muchos recordaron cruceros anteriores con experiencias negativas. Varios turistas también esperan en el puerto de Nápoles, pues debían zarpar hoy. "Estamos esperando aquí para embarcar", escribió Maurizio Bondi.

“Espero que todo salga bien y que todo se resuelva, incluso para nosotros, que tenemos que irnos”, (ANSA).