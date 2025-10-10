Buques de la Armada china realizan visita de amistad a Camboya

SIHANOUKVILLE, Camboya (AP) — Dos buques de guerra chinos llegaron el viernes en lo que China denominó una visita de amistad y entrenamiento a Camboya, el aliado más cercano de Beijing en el sudeste asiático, en un momento de cierta inquietud diplomática.

La visita se produce mientras China intenta mantener un delicado equilibrio en sus relaciones con Camboya y la vecina Tailandia, con la cual también mantiene una buena relación.

A finales de julio, las dos naciones del sudeste asiático estuvieron en conflicto armado durante cinco días por reclamos territoriales fronterizos, y el suministro de armamento de Beijing a Camboya ha causado irritación en Tailandia. La disputa fronteriza no se ha resuelto y persisten las tensiones.

Sam Sokha, portavoz de la marina camboyana, declaró el miércoles que el objetivo principal de la visita es fortalecer la cooperación y no mostrar apoyo a Camboya en la disputa fronteriza.

El buque de guerra anfibio Yimeng Shan y el buque de entrenamiento Qijiguang navegaron hacia el puerto civil de Sihanoukville en el Golfo de Tailandia y tienen previsto partir el próximo martes, después de lo cual están programados para realizar visitas similares a Tailandia y Singapur.

En lo que podría ser un gesto para aliviar las preocupaciones políticas, los barcos atracaron en el puerto comercial en lugar de la cercana Base Naval de Ream, que algunos analistas militares occidentales temen sea una base china de facto.

China financió un amplio proyecto de expansión de la base naval, lo que endureció las sospechas de Estados Unidos de que Beijing ha recibido en secreto privilegios exclusivos para usarla, una afirmación que los funcionarios camboyanos han negado repetidamente.

China, en las últimas décadas, ha aumentado enormemente su flota naval y sus operaciones. El golfo es adyacente al Mar de China Meridional, que China reclama prácticamente en su totalidad, y facilita el acceso al Estrecho de Malaca, una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

El contralmirante In Sokhemra, subjefe de la Base Naval de Ream, dio la bienvenida a los visitantes.

“Cada año, barcos extranjeros a menudo vienen a Sihanoukville en Camboya para realizar ejercicios cooperativos y fortalecer la amistad y la solidaridad, ya sea de China, Filipinas, Australia o Estados Unidos”, dijo a los periodistas.

Ilustrando su punto, el puerto también recibió el viernes la visita de la fragata HMAS Ballarat de la Marina Australiana, que partirá el lunes después de atracar a unos 500 metros de los barcos chinos.

El Ballarat está en lo que la Fuerza de Defensa Australiana llama un “Despliegue de Presencia Regional”, que además de visitas a puertos incluye participación en “ejercicios y actividades cooperativas con naciones socias, demostrando el compromiso de Australia con una región Indo-Pacífico segura, estable y próspera”.

Durante su viaje hasta ahora, ha realizado un ejercicio bilateral con Brunei y uno multilateral con Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y el Reino Unido, así como entrenamiento en el Mar de China Meridional con buques de la Marina de Estados Unidos.

Sin mencionar específicamente la visita de los barcos chinos, el embajador de China en Camboya, Wang Wenbin, publicó el miércoles por la noche en su página de Facebook que China está decidida a ayudar a proteger la soberanía de Camboya y siempre será un socio confiable en el desarrollo del país.

“China apoya firmemente a Camboya en la salvaguardia de su soberanía nacional, seguridad e intereses de desarrollo, y siempre será un socio confiable en el desarrollo de Camboya”, decía la publicación.

Un gran grupo de civiles de etnia china se encontraba entre la multitud que le dio la bienvenida a los barcos. Sihanoukville es un centro de inversión china, pero también de actividades delictivas dirigidas por chinos, sobre todo centros de estafa que perpetran fraudes en línea a gran escala y a menudo están atendidos por extranjeros que han sido engañados para trabajar allí y son mantenidos cautivos.

Miembros de la multitud levantaron banderas chinas y pancartas en chino para dar la bienvenida a los barcos, y se realizó una danza tradicional del dragón chino mientras el capitán de uno de los barcos desembarcaba.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.