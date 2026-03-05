Buques graneleros iraníes navegan desde el Golfo pese a guerra, muestran datos de transporte marítimo

Por Jonathan Saul y Tom Daly

LONDRES, 5 mar (Reuters) -

Los buques iraníes de carga seca a ‌granel están intentando transportar ‌sus ⁠cargamentos a través del Golfo y hacia los mercados de exportación por primera vez desde que Estados Unidos e Israel ​lanzaron sus ⁠ataques ⁠contra el país el fin de semana, mostraron el jueves los ​datos de seguimiento de buques.

El estrecho de Ormuz, punto clave ‌de la región, ha permanecido prácticamente cerrado ​al tráfico marítimo internacional desde que ​estalló el conflicto, ya que los buques temen ser objeto de ataques.

Dos buques graneleros con bandera iraní, el Parshad y el Parisan, zarparon de los puertos iraníes de Bandar Imam Khomeini y Bandar Abbas y se dirigían a ​Kuantan, en Malasia, según los datos de posición del jueves en la plataforma MarineTraffic.

Los buques, ⁠ambos sujetos a sanciones estadounidenses, han transportado anteriormente pellets de mineral de hierro —utilizados para ‌la fabricación de acero— a Asia, incluida China, el mayor productor mundial de este metal.

Ambos navegaban dentro de la zona económica exclusiva de Irán, que se extiende hasta 24 millas (38 km) y más allá de los límites territoriales locales de 12 millas náuticas, una medida que podría protegerlos de ‌los ataques mientras intentan atravesar Ormuz.

El miércoles, un submarino estadounidense hundió un ⁠buque de guerra iraní en aguas internacionales frente a Sri Lanka, causando ‌la muerte de 87 personas.

Mientras tanto, un tercer ⁠buque de carga seca, el Lacon, con bandera ⁠de Liberia, había zarpado del puerto de Bandar Imam Khomeini y se dirigía a Santos, en Brasil, una importante terminal de carga de soja, según datos de seguimiento de buques.

Diez barcos partirán de Brasil hacia ‌Irán en los próximos días con ​más de 600.000 toneladas de soja y harina de soja, informó Reuters el jueves, citando datos de Alphamar, aunque existe la posibilidad de que los cargamentos sean desviados. (Reporte de ‌Jonathan Saul y Tom Daly; editado en español por Javier Leira)