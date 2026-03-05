Buques graneleros iraníes navegan desde el Golfo pese a guerra, muestran datos de transporte marítimo
Por Jonathan Saul y Tom Daly
LONDRES, 5 mar (Reuters) -
Los buques iraníes de carga seca a granel están intentando transportar sus cargamentos a través del Golfo y hacia los mercados de exportación por primera vez desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques contra el país el fin de semana, mostraron el jueves los datos de seguimiento de buques.
El estrecho de Ormuz, punto clave de la región, ha permanecido prácticamente cerrado al tráfico marítimo internacional desde que estalló el conflicto, ya que los buques temen ser objeto de ataques.
Dos buques graneleros con bandera iraní, el Parshad y el Parisan, zarparon de los puertos iraníes de Bandar Imam Khomeini y Bandar Abbas y se dirigían a Kuantan, en Malasia, según los datos de posición del jueves en la plataforma MarineTraffic.
Los buques, ambos sujetos a sanciones estadounidenses, han transportado anteriormente pellets de mineral de hierro —utilizados para la fabricación de acero— a Asia, incluida China, el mayor productor mundial de este metal.
Ambos navegaban dentro de la zona económica exclusiva de Irán, que se extiende hasta 24 millas (38 km) y más allá de los límites territoriales locales de 12 millas náuticas, una medida que podría protegerlos de los ataques mientras intentan atravesar Ormuz.
El miércoles, un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en aguas internacionales frente a Sri Lanka, causando la muerte de 87 personas.
Mientras tanto, un tercer buque de carga seca, el Lacon, con bandera de Liberia, había zarpado del puerto de Bandar Imam Khomeini y se dirigía a Santos, en Brasil, una importante terminal de carga de soja, según datos de seguimiento de buques.
Diez barcos partirán de Brasil hacia Irán en los próximos días con más de 600.000 toneladas de soja y harina de soja, informó Reuters el jueves, citando datos de Alphamar, aunque existe la posibilidad de que los cargamentos sean desviados. (Reporte de Jonathan Saul y Tom Daly; editado en español por Javier Leira)