Buques mexicanos con ayuda humanitaria llegan a La Habana

Por Dave Sherwood

LA HABANA, 12 feb (Reuters) - Dos barcos con bandera mexicana cargados con ayuda humanitaria ingresaron el jueves al puerto de La Habana, según testigos de Reuters, en un hecho que confirma la promesa de México de ayudar a la isla luego de que Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a países que envían petróleo a Cuba

El cargamento mexicano llega pocos días después de que el gobierno cubano anunció medidas de racionamiento cada vez más estrictas para hacer frente a los esfuerzos de Estados Unidos por cortar el suministro de combustible a la isla

Washington amenazó en enero con imponer aranceles a los países que suministran petróleo a la isla, alegando que Cuba representa una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional del país, una afirmación que La Habana niega

México anunció la entrega de ayuda tras suspender los envíos de crudo y otros productos refinados a la isla semanas atrás

Heriberto Rodríguez, un residente de La Habana de 65 años y trabajador estatal, observó la entrada de los barcos al puerto y calificó el hecho como un "gesto inolvidable"

"México no nos abandona", afirmó. "Incluso con la presión de una superpotencia mundial (Estados Unidos), no se amilanaron y tiraron pa'lante", señaló

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo el miércoles que su gobierno enviaría una segunda carga de ayuda humanitaria a Cuba en los próximos días

(Reporte de Dave Sherwood; reporte adicional de Mario Fuentes)