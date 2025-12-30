Buques petroleros siguen llegando a Venezuela pese a bloqueo de EEUU: datos

*

Buques se dirigen a Venezuela para llevar petróleo a China y pagar el servicio de la deuda

*

Volumen de petróleo almacenado en barcos sigue aumentando

*

PDVSA entrega cargas en los puertos a un ritmo más lento

Por Marianna Parraga

30 dic (Reuters) - Al menos dos buques petroleros han ingresado a Venezuela en los últimos días y otros navegan hacia el país, una señal del esfuerzo de la estatal PDVSA por ampliar el almacenamiento flotante y seguir vendiendo crudo a pesar de que el bloqueo estadounidense ha reducido las exportaciones al mínimo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este mes un bloqueo de todos los buques sancionados que entren o salgan de aguas venezolanas como parte de una estrategia para presionar al mandatario Nicolás Maduro. La medida ha reducido las exportaciones de petróleo este mes a aproximadamente la mitad de su nivel de noviembre.

Estados Unidos ha incautado dos tanqueros completamente cargados de petróleo venezolano y sus buques están patrullando el mar Caribe. La presión ha causado temor entre muchos armadores, provocando desvíos y cambios de ruta.

Pero al menos dos buques bajo sanciones han llegado a Venezuela en los últimos días y otros dos que no lo están se acercan a sus costas, según el servicio de seguimiento TankerTrackers.com.

Como parte de canjes y arreglos realizados desde que al país le fueron impuestas sanciones petroleras de Estados Unidos en 2019, el Gobierno de Maduro paga una larga lista de compras y servicios con petróleo, incluido servicio de deuda a China.

Los dos buques que se acercan a Venezuela forman parte de una flota utilizada por China y Caracas para cancelar el servicio de la deuda con crudo. No estaba claro si Pekín presionará para obtener una autorización de Estados Unidos para asegurar la entrega de esos cargamentos.

PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios. El Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y Maduro han dicho que las exportaciones de petróleo continuarán.

Los únicos buques cargados que siguen saliendo normalmente son los de Chevron, que están zarpando a Estados Unidos bajo autorización de Washington, así como barcos más pequeños que transportan subproductos del petróleo y petroquímicos, según datos de transporte marítimo y documentos de PDVSA.

Una situación similar ocurrió en 2020 cuando Washington aumentó la presión sobre Maduro imponiendo sanciones a los principales socios comerciales de PDVSA, lo que obligó al país a recurrir a intermediarios poco conocidos para seguir vendiendo su petróleo a compradores chinos.

Esta semana, casi dos docenas de barcos eran visibles desde la costa, cerca del puerto de Jose, a la espera de carga o de instrucciones de zarpe. El volumen de petróleo abordo de tanqueros sin partir aumentó a unos 16 millones de barriles, frente a los 11 millones de barriles de mediados de diciembre, según los datos y documentos. (Reporte de Marianna Párraga y Reuters; Editado en español por Javier Leira)