Buques que cruzan el Golfo exhiben vínculos con China

Varios buques exhiben abiertamente su vínculo con China al navegar por el Golfo, en plena guerra en Oriente Medio, según datos de MarineTraffic.

Desde el lunes pasado, unos 30 buques han transmitido, a través de su transpondedor AIS, mensajes como "Tripulación china", "Propietario chino" o "Tripulación china a bordo" en lugar de indicar su destino.

El sistema AIS, similar al transpondedor de los aviones, permite a los buques transmitir su identidad, su posición y su destino al resto de embarcaciones. Estas señales son recopiladas, entre otros, por el sitio MarineTraffic, de la empresa Kpler.

El barco Iron Maiden, con bandera de las Islas Marshall, y el Sino Ocean, registrado en Liberia, son dos casos especialmente reveladores: ambos graneleros anunciaron un vínculo con China al momento de cruzar el estrecho de Ormuz y lo retiraron una vez que lo atravesaron.

Otros emitieron mensajes similares, a veces solo durante unos minutos, cuando estaban inmóviles.

Al menos dos buques emitieron mensajes para señalar que contaban con tripulación y propietario turcos o, justo después del inicio de la guerra, para declararse "Musulmanes".

Desde el lunes pasado, más de 20 barcos comerciales han sido detectados cruzando el estrecho de Ormuz, tras los primeros ataques contra embarcaciones, según un análisis de AFP basado en los datos de MarineTraffic.

Algunos atravesaron este paso estratégico para el comercio mundial apagando su transpondedor para ocultar su posición.

AFP contabilizó en particular nueve petroleros (de crudo o derivados) y dos metaneros destinados al transporte de gas licuado.

Esta cifra solo incluye los buques que emitieron al menos una señal a ambos lados del estrecho de Ormuz, sin contar otros posibles barcos que podrían haber realizado todo el trayecto sin transmitir su posición.

Desde los bombardeos israeloestadounidenses lanzados el 28 de febrero en Irán, los Guardianes de la Revolución bloquean de facto el tráfico en el estrecho de Ormuz.

En condiciones normales, 138 buques cruzan este paso en 24 horas, por donde transita habitualmente cerca del 20% del crudo mundial y un porcentaje similar del gas natural licuado (GNL)