Burjeel Holdings llena de luces el Burj Khalifa con una nueva campaña protagonizada por Shah Rukh Khan

Un mes antes de su cumpleaños, el actor indio Shah Rukh Khan encendió el miércoles por la noche el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, en una campaña de marca para el conglomerado Burjeel Holdings, con sede en los Emiratos Árabes Unidos. En los últimos años, el día del cumpleaños de Shah Rukh Khan, el Burj Khalifa se ha iluminado en honor a la superestrella.

Shah Rukh Khan es la imagen del grupo propietario de 39 hospitales y centros médicos bajo las marcas Burjeel, Medeor, LLH, Lifecare y Tajmeel en los EAU y Omán.

La campaña «We Are Committed To Your Care» (Nos comprometemos a cuidar de usted), que aparecerá en toda la región en distintas plataformas, presenta la trayectoria de éxito de este centro sanitario con sede en Abu Dabi. Está basada en la visión del grupo de conectar la atención, la escala y la comunidad en el ámbito de la salud.

El video comienza con el homenaje de Shah Rukh Khan a los mártires heroicos de los Emiratos Árabes Unidos en el monumento nacional por excelencia, Wahat Al Karama. El video de 70 segundos también muestra la icónica gran mezquita Sheikh Zayed y la instalación insignia del grupo, Burjeel Medical City.

«La gran mezquita Sheikh Zayed y el Wahat Al Karama representan la esencia de los EAU y reflejan el crecimiento de Abu Dabi como centro mundial. El video traza un paralelismo entre los ideales que inspiraron estos hitos y el espíritu de Burjeel Holdings de servir a la comunidad», declaró el Sr. Prashant Issar, director del video de la campaña, quien también dirigió la campaña de Turismo de Dubái con Shah Rukh Khan.

El Dr. Shamsheer Vayalil, presidente de Burjeel Holdings, comentó: «Es un orgullo lanzar la campaña con la superestrella Shah Rukh Khan, que personifica los valores que apreciamos. Simboliza el anhelo de Burjeel Holdings de convertirse en un líder mundial de la sanidad con sede en un país que ha inspirado al mundo con su fascinante historia de crecimiento».

Acerca de Burjeel Holdings

Fundada en 2007, Burjeel Holdings es uno de los principales proveedores privados de servicios sanitarios de los Emiratos Árabes Unidos, con una creciente presencia en Omán y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. Con una red de 61 activos, que incluye 39 hospitales y centros médicos, así como farmacias y otros servicios relacionados, el Grupo ofrece el más alto nivel de atención al paciente en la región.

Para más información, visite: https://burjeelholdings.com/

