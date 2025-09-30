Burkina Faso: la filial de Al Qaeda en el Sahel reivindica la muerte de 27 soldados de Burkina Faso

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda en el Sahel, ha reivindicado este lunes la muerte de 27 soldados de Burkina Faso en dos ataques a sendos puestos militares en la mitad norte de este país africano, que libra una intensa batalla territorial contra el JNIM y Estado Islámico.

El primer ataque tuvo lugar el viernes y se saldó con la muerte de un soldado de un destacamento de las Fuerzas Armadas burkinesas situado en la provincia de Kaya, donde los combatientes de JNIM se apropiaron de tres fusiles y otro equipamiento militar, según el comunicado del grupo difundido por LSI Africa.

El segundo y más mortal ocurrió el domingo, fecha en la que el grupo se ha atribuido la muerte de hasta 26 miembros del Ejército burkinés en su asalto a un puesto en Gomboro, en la provincia de Ouahigouya, que se encuentra más al noroeste y cercano a la frontera con Malí. Allí, el JNIM se ha hecho con trece fusiles y más material bélico, según su propio relato.

Las autoridades de Burkina Faso llevan años enfrentándose a grupos yihadistas, destacando en los últimos meses el JNIM y Estado Islámico, que no sólo han matado a soldados. Este mismo septiembre, la ONG Human Rights Watch acusó a ambos grupos del asesinato de decenas de civiles en tres ataques perpetrados en el norte del país desde mayo de 2025, denunciando por ello la violación del Derecho Internacional Humanitario y apuntando a la posiblidad de que constituyan crímenes de guerra.