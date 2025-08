Burkina Faso: la junta militar suspende tres meses a la emisora privada Radio Omega por "comentarios maliciosos"

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - Las autoridades militares de Burkina Faso han ordenado la suspensión durante tres meses de las emisiones de la cadena Radio Omega, una de las más escuchadas del país, después de que describiera a los gobernantes como una "junta militar". La información fue publicada el miércoles, durante la cobertura de una marcha organizada por la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Vigilancia Ciudadana (CNAVC), para exigir el esclarecimiento de la muerte bajo custodia en Costa de Marfil del influencer Alain Traoré, conocido comúnmente como Alino Faso. En una explicación en su web de Facebook, la emisora esgrime que "un proveedor de servicios responsable de la publicación del artículo tomó la iniciativa" y procedió a alterar el texto original para incluir la descripción de "junta". "La publicación de este artículo no fue un acto deliberado de nuestro medio. Radio Omega reitera sus disculpas a sus lectores y les agradece su comprensión", termina el comunicado. Las disculpas no han impedido la suspensión ordenada este sábado por el Alto Consejo para las Telecomunicaciones de Burkina Faso, tal y como recoge Radio France Internationale (RFI). Algunos periodistas locales se han visto obligados a exiliarse y varios medios de comunicación, en particular LCI, RFI y France 24 de Francia, han sido suspendidos en Burkina Faso después de que el capitán Ibrahim Traoré tomara el poder en un golpe de Estado en septiembre de 2022.