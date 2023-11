CINCINNATI (AP) — El quarterback de los Bengals de Cincinnati Joe Burrow se perderá el resto de la temporada de la NFL debido al desgarro de un ligamento en la muñeca derecha, anunció el viernes el equipo.

El propio Burrow y el entrenador Zac Taylor informaron que la lesión podría requerir de cirugía. Burrow salió en el segundo cuarto del partido que los Bengals terminaron perdiendo por 34-20 ante los Ravens de Baltimore el jueves por la noche.

Unos segundos antes, había lanzado un pase de touchdown de cuatro yardas a Joe Mixon, que dio a los Bengals una ventaja de 10-7, misma que resultó fugaz.

El viernes, el mariscal de campo comentó que la lesión se presentó probablemente en la jugada previa, al caer sobre su muñeca tras recibir un golpe de Jadeveon Clowney, luego de enviar un pase de nueve yardas a Mixon.

Burrow añadió que desconocía que había caído sobre su muñeca hasta que miró un video de la jugada.

“Sentí que la muñeca tronó a la mitad del pase. Traté de seguir, pero no pude, y hoy recibí la noticia. Tuve la sensación de lo que era incluso antes de recibir las noticias oficiales”, dijo el jugador, quien completó 11 de 17 pases para 101 yardas y un touchdown en el encuentro.

La insistencia de Burrow en que la lesión se presentó por ese golpe llega en momentos en que la NFL afirmó que investigará por qué el quarterback no fue incluido en el reporte de lesionados antes del encuentro, dijo a The Associated Press una persona cercana a la situación.

Esa fuente solicitó el anonimato porque la revisión no se está discutiendo de manera pública.

Los Bengals habían publicado en las redes sociales un video que después borraron, el cual mostraba aparentemente a Burrow con una férula flexible antes del encuentro. Sin embargo, el quarterback dijo que se trataba de una manga de compresión que había usado previamente en los vuelos.

Tras abandonar el partido, Burrow intentó hacer un lanzamiento de práctica en la banca, pero el balón se le resbaló de la mano y el quarterback se retorció con una mueca de dolor. Después se fue al vestidor y se le veía frustrado.

Es la segunda vez en los cuatro años de carrera en la NFL que Burrow sufre una lesión que le pone fin a su temporada de forma prematura en la semana 11. En un partido en Washington en 2020 se desgarró el ligamento anterior cruzado y el ligamento medio colateral.

Volvió al año siguiente, cuando condujo a Cincinnati al Super Bowl, algo que el equipo no lograba desde la temporada de 1988.

“He pasado por algo semejante antes, así que no es algo nuevo. Así es el fútbol americano, pasan cosas así. Tengo que aprender a vivir con esto”, comentó Burrow.

Jake Browning reemplazó a Burrow el jueves y sería el titular por lo que resta de la temporada.

Cincinnati tiene marca de 5-5 después de dos derrotas consecutivas.