CINCINNATI (AP) — El quarterback de los Bengals de Cincinnati Joe Burrow se perderá el resto de la temporada de la NFL debido al desgarro de un ligamento en la muñeca derecha, anunció el viernes el equipo.

El coach Zac Taylor dijo que la lesión podría requerir de cirugía. Burrow salió del partido de los Bengals en el segundo cuarto de la derrota 34-20 ante los Ravens de Baltimore el jueves por la noche.

Cuando Burrow intentó hacer un lanzamiento de práctica en la banca, el balón se le resbaló de la mano y el quarterback se retorció con una mueca de dolor. Después se fue al vestidor y se le veía frustrado.

Es la segunda vez en los cuatro años de carrera en la NFL que Burrow sufre una lesión que le pone fin a su temporada de forma prematura en la semana 11. En un partido en Washington en 2020 se desgarró el ligamento anterior cruzado y el ligamento medio colateral.

Burrow completó 11 de 17 pases para 101 yardas y un touchdown hasta el momento de su salida. El suplente Jake Browning lo reemplazó y es probable que sea el titular por lo que resta de la temporada.

Cincinnati tiene marca de 5-5 después de dos derrotas consecutivas. La NFL investigará el por qué los Bengals no incluyeron a Burrow en su reporte de lesionados, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento del tema el viernes. La persona habló con en condición de anonimato, debido a que las revisiones de estos casos no se discuten públicamente.

Los Bengals publicaron en sus redes sociales un video, que después eliminaron, en el que se veía a Burrow llegar al estadio bajando del autobús del equipo con una protección en la mano derecha, con lo que parecía ser un yeso blando.