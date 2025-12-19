Burundi "desbordado" por huida de decenas de miles de personas de la violencia en el este del Congo

Por Emma Farge y Clement Manirabarusha

GINEBRA/BUYUMBURA, 19 dic (Reuters) -

El conflicto en el Congo ha provocado la huida de más de 84.000 refugiados a la vecina Burundi este mes, en la segunda mayor afluencia del año, desbordando la capacidad de respuesta del país, declaró el viernes la agencia de la ONU para los refugiados.

En junio se firmó un acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda con la mediación de Estados Unidos, pero los combates entre los rebeldes del M23, apoyados por Ruanda, y el ejército congoleño han continuado en torno a la ciudad oriental de Uvira.

Ruanda niega apoyar al M23 y culpa a las fuerzas congoleñas y burundesas de la reanudación de los combates. Un informe elaborado en julio por un grupo de expertos de Naciones Unidas aseguró que Kigali ejerce mando y control sobre los rebeldes. "Miles de personas que cruzan la frontera a pie y en embarcaciones cada día han desbordado los recursos locales, creando una emergencia humanitaria de gran envergadura que requiere un apoyo global inmediato", declaró ACNUR en un comunicado.

La representante de ACNUR en Burundi, Brigitte Mukanga-eno, declaró a la prensa en Ginebra que a diario llegan embarcaciones llenas de refugiados a través del lago Tanganica desde la zona afectada de Kivu del Sur, alrededor de Uvira, pese a las promesas del M23 de retirarse.

Algunas de las embarcaciones se encuentran en mal estado y una de ellas volcó esta semana, ahogándose sus ocupantes.

Asimismo, describió las condiciones inadecuadas de los campos de Burundi, donde se forman largas colas para conseguir alimentos y agua, y unas deficientes condiciones sanitarias que están provocando brotes de cólera.

Burundi, uno de los países más pobres del mundo, ha hecho un llamado por valor de US$35 millones para ayudar a cubrir las necesidades inmediatas, dijo Mukanga-eno, pero las perspectivas son inciertas, ya que muchos donantes internacionales recortaron de forma drástica la ayuda este año.

