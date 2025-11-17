Buscan a sospechoso por tiroteo que dejó gravemente herido al jugador de los Jets Kris Boyd

NUEVA YORK (AP) — La policía de Nueva York ha publicado imágenes de vigilancia de un hombre buscado en relación con el tiroteo del esquinero y destacado jugador de equipos especiales de los Jets de Nueva York, Kris Boyd.

Boyd permanecía en condición crítica pero estable el lunes, un día después de haber sido baleado en el centro de Manhattan. El motivo del tiroteo sigue bajo investigación y las autoridades dijeron que no está claro si Boyd fue el objetivo del tirador. No se reportaron otras lesiones y no se han realizado arrestos.

El tiroteo ocurrió poco después de las 2 de la mañana del domingo fuera de un negocio en la calle 38 Oeste cerca de la Séptima Avenida. La policía dice que un hombre de 29 años recibió un disparo en el abdomen y fue llevado al Hospital Bellevue, pero no revelaron su nombre. La oficina del alcalde de Nueva York, Eric Adams, identificó a Boyd como el hombre que fue baleado.

Los Jets han dicho que están "al tanto de la situación que involucra a Kris Boyd" pero han declinado hacer más comentarios. El agente de Boyd no ha respondido a un mensaje de texto preguntando sobre el incidente.

Boyd no ha jugado esta temporada, su primera con los Jets, después de haber sido colocado en la lista de reservas lesionados para el resto de la temporada el 18 de agosto debido a una lesión en el hombro que requirió cirugía para ser reparada.

Firmó con Nueva York como agente libre en marzo y se esperaba que fuera una parte clave de una unidad de equipos especiales renovada bajo el nuevo entrenador Aaron Glenn y el coordinador de equipos especiales Chris Banjo. Pero Boyd se lesionó durante una práctica de entrenamiento el 2 de agosto y fue retirado del campo.

Boyd fue considerado un destacado jugador de equipos especiales durante sus primeras seis temporadas en la NFL, incluidas la mayoría de las dos últimas con Houston.

Hizo titulares durante la derrota de los Texans en los playoffs divisionales contra los Kansas City Chiefs en enero cuando celebró un balón suelto forzado en un saque inicial quitándose el casco y casi empujando a su entrenador de equipos especiales al suelo.

Boyd jugó sus primeras cuatro temporadas con Minnesota después de ser una selección de séptima ronda por los Vikings de Texas en 2019. Firmó con los Arizona Cardinals en 2023 y luego se unió al equipo de práctica de Houston más tarde esa temporada.

Compañeros de equipo han pedido oraciones por Boyd en publicaciones en redes sociales tras el tiroteo.

