Buscan a tres tripulantes de pesquero naufragado en el norte de Portugal
Rescatistas portugueses se movilizaron este domingo tras el naufragio de un pesquero en el Atlántico, cerca de la frontera con España, y rescataron a dos tripulantes.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Rescatistas portugueses se movilizaron este domingo tras el naufragio de un pesquero en el Atlántico, cerca de la frontera con España, y rescataron a dos tripulantes mientras seguían buscando a otros tres.
La embarcación con cinco tripulantes se hundió la mañana del domingo cerca de la isla de Insua, en el municipio norteño de Caminha, informó la Autoridad Marítima Nacional de Portugal en un comunicado.
La policía marítima y dos aeronaves de Portugal y España iniciaron una misión de rescate, localizando al capitán de la embarcación y a un pescador indonesio, quienes fueron trasladados a una unidad hospitalaria por los bomberos.
"En el lugar, continúa la búsqueda de tres pescadores de nacionalidad indonesia", añadió el comunicado.
LA NACION
Más leídas
- 1
Hito histórico. Por primera vez, dos mujeres son elegidas para conducir una universidad pública más que centenaria
- 2
Los escandalosos y violentos chats entre Sofía Gonet y Homero Pettinato que terminaron con el llanto del conductor
- 3
El bolso de Toviggino y la placa de Barracas Central: las pruebas que vinculan al ladero de Tapia con la mansión de Pilar
- 4
Un nuevo SUV que se vende en la Argentina sacó la máxima calificación en un test de seguridad