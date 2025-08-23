Buscan deportar a Kilmar Ábrego García a Uganda tras rechazar oferta de acuerdo de culpabilidad

NASHVILLE, Tennessee, EE. UU. (AP) — Funcionarios de inmigración manifestaron que tienen la intención de deportar a Kilmar Ábrego García a Uganda, después de que él rechazara una oferta para ser deportado a Costa Rica a cambio de permanecer en la cárcel y declararse culpable de cargos de tráfico de personas, según un documento judicial presentado el sábado.

La oferta de Costa Rica llegó el jueves por la noche, después de que se hiciera evidente que el ciudadano salvadoreño probablemente sería liberado de una cárcel en Tennessee al día siguiente. Ábrego García rechazó extender su estancia en la cárcel y fue liberado el viernes para esperar el juicio en Maryland con su familia. Más tarde ese día, el Departamento de Seguridad Nacional notificó a sus abogados que sería deportado a Uganda y que debía presentarse ante las autoridades de inmigración el lunes.

El caso de Ábrego García se convirtió en un punto crítico en la agenda de inmigración del presidente Donald Trump después de que fuera deportado por error en marzo. Ante una orden judicial, el gobierno lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio, solo para detenerlo bajo cargos de tráfico de personas.

Aunque Ábrego García fue considerado elegible para la liberación previa al juicio, había permanecido en la cárcel a petición de sus abogados, quienes temían que el gobierno republicano pudiera intentar deportarlo nuevamente si era liberado. Esos temores se mitigaron en parte por un fallo reciente en un caso separado en Maryland, que requiere que los funcionarios de inmigración den tiempo a Ábrego García para preparar una defensa.

