Buscan en Colombia avión desaparecido con 15 personas a bordo que perdió comunicación

BOGOTÁ, 28 ene (Reuters) - Las autoridades aeronáuticas y militares de Colombia iniciaron el miércoles una operación para localizar un avión con 15 personas a bordo que perdió comunicación mientras cubría una ruta entre dos ciudades del noreste de Colombia, informó la aerolínea estatal Satena.

"El vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, que despegó sobre las 11:42 a.m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p.m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a.m. de hoy", dijo Satena en un comunicado.

La aeronave desaparecida era un bimotor Beechcraft 1900, precisaron la aerolínea y la Aeronáutica Civil. (Reporte de Nelson Bocanegra y Luis Jaime Acosta)