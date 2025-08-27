Buscan en la Argentina pintura robada por los nazis hace 80 años

Buenos Aires, 27 ago (Reuters) - Las autoridades argentinas buscaban el miércoles la pintura de un maestro italiano robada por los nazis a un marchante judío en Ámsterdam que había sido vista en una página web de un agente inmobiliario que vendía una casa en Argentina, más de 80 años después de que fuera sustraída.

Una foto de la pintura "Retrato de dama", del maestro italiano Giuseppe Ghislandi -del siglo XVII-, aparecía sobre un sofá dentro de una casa en venta de la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde el miércoles la policía hizo un allanamiento, si bien el cuadro no apareció.

"Teníamos indicaciones de que en este domicilio podría encontrarse el cuadro", dijo el fiscal federal Carlos Martínez. "El cuadro no estaba en esta casa, pero se secuestró alguna documentación vinculada con grabados y dibujos de época que podrían dar algo de contexto", agregó y dijo que también se secuestraron armas que no estarían vinculadas al hecho.

La obra había pertenecido a un alto oficial nazi que se mudó a América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, cuya hija puso la casa en venta con el cuadro, que figuraba en una base de datos de arte perdido durante el conflicto bélico.

Según el periódico neerlandés AD, la propietaria de la casa es Patricia Kadgien, hija de Friedrich Kadgien, señalado como un alto funcionario del gobierno de Adolf Hitler, a quien se lo menciona como supuesto responsable del robo de obras de arte, entre ellas varias de la colección del galerista judío Jacques Goudstikker.

"De momento tenemos dos personas que están siendo investigadas, que son los propietarios del domicilio vinculados con la tenencia del cuadro", afirmó el fiscal.

Por ahora no hay una imputación formal sobre los investigados pero, en caso de confirmarse que tienen la obra de arte, serían procesados por encubrimiento de contrabando. (Reporte de Juan Bustamante y Lucila Sigal Editado por Nicolás Misculin)