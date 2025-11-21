Buscan salvar en España a tres mineros tras hundimiento en región minera española de Asturias

El servicio de emergencias local trabaja para rescatar a tres mineros atrapados este viernes en un nivel profundo de una mina en Asturias, un nuevo accidente que afecta a la histórica región minera española.

El accidente se registró en una explotación minera en Vega de Rengos en Cangas del Narcea, por un hundimiento a 1,5 kilómetros de la entrada.

"Se informó de un hundimiento del terreno, y dos mineros atrapados, en la planta dos. Posteriormente se indicó que son tres los mineros con los que no se tiene contacto", indicó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias.

"Además de los efectivos de Bomberos de Asturias que ya están en la explotación minera, la Brigada de Salvamento Minero ya ha llegado a la zona, en uno de los helicópteros multifunción de Bomberos de Asturias", agregó.

Las autoridades también dijeron que fueron informados la Guardia Civil y el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Según datos del gobierno regional de Asturias, la compañía minera TYC Narcea Special Research opera el sitio para extraer antracita.

En marzo, una explosión en una mina de carbón en Asturias mató a cinco personas, uno de los más graves accidentes en España en décadas.

Desde hace siglos, la minería ha sido una de las principales industrias en Asturias.

imm/eg/sag