Buscan sobrevivientes tras incendio en torres que dejó 128 muertos en Hong Kong

HONG KONG (AP) — La cifra de muertos por un incendio en un complejo residencial de Hong Kong ha aumentado a 128 después de que se encontraran más cuerpos en las torres quemadas, dijeron las autoridades el viernes.

El secretario de Seguridad, Chris Tang, informó a los periodistas en el lugar el viernes que la búsqueda de víctimas continuaba y que los números aún podrían aumentar.

El incendio en el complejo Wang Fuk Court comenzó el miércoles por la tarde y fue completamente extinguido el viernes por la mañana.

Decenas de personas, incluidos bomberos, resultaron heridas en el siniestro.

Los bomberos revisaron apartamento por apartamento el viernes en un intento final de encontrar a alguien con vida.

Los equipos estaban priorizando las viviendas desde las cuales recibieron más de dos docenas de llamadas de auxilio, pero a los que no pudieron llegar, dijo Derek Armstrong Chan, subdirector de los Servicios de Bomberos de Hong Kong, a los periodistas el viernes por la mañana.

El incendio comenzó a media tarde del miércoles en una de las ocho torres del complejo Wang Fuk Court, saltando rápidamente de una a otra mientras el andamiaje de bambú cubierto con redes para renovaciones se incendiaba hasta que siete edificios quedaron envueltos.

Más de 1.000 bomberos tardaron unas 24 horas en controlar las llamas, y casi dos días después, el humo seguía saliendo de los esqueletos carbonizados de los edificios debido a ocasionales rebrotes.

No estaba claro cuántas personas estaban dentro de los edificios, que tenían casi 2.000 apartamentos y unos 4.800 residentes. El líder de Hong Kong, John Lee, dijo el jueves por la mañana que las autoridades no habían podido contactar a 279 residentes.

______

El investigador Shihuan Chen en Beijing contribuyó a este informe.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.