Buscan soja de los agricultores de EEUU mientras los precios languidecen, según fuentes

CHICAGO, EEUU, 17 oct (Reuters) - Archer-Daniels-Midland (ADM), uno de los mayores comerciantes de granos del mundo, está ofreciendo incentivos a los agricultores estadounidenses para que entreguen soja en una de sus principales instalaciones de procesamiento este mes.

Esto se da en momentos en que los bajos precios han ralentizado la venta por parte de los agricultores, dijeron un comerciante de grano y un empleado de la empresa con conocimiento del asunto.

En una oferta inusual durante el pico de la cosecha de otoño, ADM está permitiendo a los agricultores entregar la soja en sus instalaciones de Decatur, en el estado de Illinois, y fijar el precio de venta final más tarde, sin pagar por el almacenamiento, dijeron las dos fuentes.

A cambio, ADM se hará con la propiedad de la soja, lo que le permitirá procesar las cosechas, añadieron.

Un portavoz de la empresa no quiso hacer comentarios.

Las cosechas abundantes han estado presionando los precios de los cultivos y los agricultores sufren por los altos costos de los fertilizantes y otros insumos. Además, China, el mayor importador de soja, ha respondido a los aranceles del presidente Donald Trump comprando oleaginosa sudamericana, lo que priva a los agricultores estadounidenses de su principal mercado.

Muchos agricultores están almacenando la soja con la esperanza de obtener mejores precios en el futuro, dijeron productores y analistas, dejando menos suministros disponibles para los principales procesadores estadounidenses.

La oferta de ADM, conocida como precios libres diferidos, estará disponible para los agricultores hasta finales de octubre, y los que participen tienen hasta septiembre de 2026 para fijar un precio de venta, según el empleado de la empresa.

"Eso me dice que necesitan granos, que no tienen suficientes granos para mantener su proceso en marcha", dijo David Isermann, un agricultor de Streator, Illinois, que no participará en el programa de ADM.

Los agricultores dijeron que la oferta de ADM era inusual porque los procesadores suelen tener acceso a abundantes suministros durante la cosecha.

Algunos agricultores dijeron que normalmente comercializan alrededor de la mitad de su producción prevista en el momento en que comienza la cosecha, pero que este año habían vendido alrededor del 20% o menos.

"Como los precios son bajos, todo el mundo está almacenando grano en la granja y diciendo: 'No, no vas a recibir mi grano hasta que los precios suban'", dijo Steve Pitstick, un agricultor de Maple Park, Illinois.

Las empresas comerciales de cereales siguen necesitando cosechas para transformarlas en productos como el aceite vegetal.

